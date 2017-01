Lokalsport: Knifflige Aufgaben für die ATV-Frauen

Handball: Die erste Mannschaft der Grün-Weißen sucht in der Dritten Liga nach ihrer Bestform und reist morgen zum Tabellenvierten nach Hessen. Die Reserve fordert als Verbandsliga-Spitzenreiter den Verfolger VfL Rheinhausen heraus. Von Carsten Bleckmann und Stefan Mülders

Dritte Liga: TSG Ober-Eschbach - TV Aldekerk (Sa., 19.45 Uhr). Voller Einsatz bei enormer körperlicher Anstrengung: Die Spielerinnen des TV Aldekerk bekamen am Dienstagabend im Training zu spüren, dass ihre Chefin zuletzt überhaupt nicht einverstanden mit der Leistung war. Gegen den Abstiegskandidaten HSV Solingen-Gräfrath waren die Grün-Weißen am vergangenen Samstag nur deshalb mit einem blauen Auge davongekommen, weil Svenja Rottwinkel Sekunden vor Schluss den Ausgleich zum 26:26-Endstand erzielt hatte.

"Die Spielerinnen müssen begreifen, dass wir in dieser ausgeglichenen Liga nur mit vollem Einsatz bestehen können", sagt Trainerin Dagmara Kowalska, die mit ihren Schützlingen am Samstag in der Albin-Göhring-Halle in Bad Homburg vor einer hohen Hürde steht. Denn der Tabellenvierte, der 16:8-Punkte auf seinem Konto hat, musste nach einem schwachen Saisonstart nur noch zwei Niederlagen hinnehmen. Eine davon am vergangenen Wochenende. Allerdings war die Mannschaft um Trainer Marc Langenbach beim Tabellenführer TSG Eddersheim lange Zeit ein gleichwertiger Gegner und zog erst auf der Ziellinie mit 22:26 den Kürzeren.

Als Mutmacher könnte der Aldekerker 28:22-Erfolg vom zweiten Spieltag herhalten. Doch ein ähnliches Resultat dürfte bei den heimstarken Hessinnen kaum zu wiederholen sein. Zumal Meike Kern, die im Innenblock schmerzlich vermisst wird, wegen ihrer Verletzung weiterhin ausfällt. Fazit: Die Grün-Weißen möchten zwar mit zwei Punkten an den Niederrhein zurückkehren. Doch im Vordergrund steht zunächst einmal, dass die Kowalska-Schützlinge endlich wieder an die gute Form der ersten Spiele anknüpfen.

Verbandsliga: TV Aldekerk II - VfL Rheinhausen (So., 17 Uhr, Vogteihalle). Der Spitzenreiter (20:2-Punkte) empfängt den Verfolger (18:4) - die Aldekerker Handballfreunde dürfen sich am Sonntag auf ein echtes Gipfeltreffen freuen. Die Gäste aus Duisburg haben mit den Grün-Weißen noch eine spezielle Rechnung offen.

Hintergrund: Am ersten Spieltag hatte das Duell verschoben werden müssen, weil beide Mannschaften vergeblich auf die Schiedsrichter gewartet hatten. Ein vorgeschlagener Ersatztermin, der zu den Trainingszeiten des ATV gepasst hätte, gefiel dem Gegner nicht. Letztlich wurde das Spiel auf einen Freitagabend angesetzt. Der Aldekerker Trainer Georg van Neerven musste seinen Kader damals zwangsläufig mit Spielerinnen aus dem Drittliga-Aufgebot aufstocken, um eine schlagkräftige Mannschaft aufs Parkett schicken zu können. Das Ende ist bekannt: Die verstärkte ATV-Auswahl war drückend überlegen und siegte mit 32:22. "Wir wollen unseren Verfolger auch in eigener Halle schlagen, werden diesmal aber ohne Unterstützung aus der Ersten auskommen", versichert van Neerven.

Quelle: RP