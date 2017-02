Handball: SV Straelen kämpft und verliert mit Pech

Handball-Landesliga der Männer, Gruppe 1: Die Grün-Gelben bieten dem Tabellendritten ATV Biesel beim 25:30 lange Paroli. In der Gruppe 3 reicht es für den TV Issum nur zu einem Punkt - der Titelaspirant ist dennoch zufrieden.

SV Straelen überzeugt trotz Niederlage. Und Nachbar TV Issum ist trotz Punktverlust zufrieden. Der Gruppe 1: SV Straelen - ATV Biesel 25:30 (12:15). "Biesel steht nicht ohne Grund so weit oben in der Tabelle", zeigte sich SVS-Coach Dieter Pietralla nach einer Niederlage der unterhaltsamen Art alles andere als unzufrieden. "Wir haben uns gut verkauft, ein ordentliches Spiel gemacht. Doch wenn man gegen eine so starke Mannschaft nicht mindestens 95 Prozent seines Leistungsvermögens abruft, dann reicht es einfach nicht", erklärte Straelens Trainer das Endergebnis von 25:30.

In der ersten Halbzeit war es eine Begegnung auf Augenhöhe, die sich SVS und ATV lieferten. Trotz dezimiertem Kader - Jens Groetelaers und Stefan Pieper kamen mit ihren Schulterproblemen nur sporadisch zum Einsatz - hielten die Blumenstädter mit großem Einsatz und sehenswerten Treffern dagegen. Bis zum Zwischenstand von 8:9 sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. "In Überzahl haben wir dann zwei Hochkaräter vergeben, uns bei angezeigtem Zeitspiel auf der anderen Seite ein ganz dusseliges Gegentor gefangen", nannte Dieter Pietralla den Grund für den 12:15-Rückstand zur Pause.

Die Grün-Gelben kamen gut aus der Kabine, verkürzten noch einmal bis auf einen Treffer, um sich dann die einzige echte Schwächephase in der Partie zu leisten. Biesel zog, angeführt von seinen beiden wurfstarken Angreifern auf den Halbpositionen, auf 21:15 davon. "Unsere Wurfauswahl war nicht die beste. Wir wollten den Torerfolg zu sehr erzwingen. Und dann kam auch noch ein bisschen Pech dazu", sah Pietralla seine Mannschaft fortan einem Fünf- bis Sieben-Tore-Rückstand hinterherhecheln. Und da die Gäste ihren Stiefel bis zum Schluss herunterspielten, wurde nichts aus einer Straelener Aufholjagd. "Biesel war einfach den Tacken besser", sagte der SVS-Coach nach dem Schlusspfiff.

SV Straelen: Kox - Rath (6/3), Burghans-Kähler (5), Mangelmann (5), Meyer (4), Janßen (1), S. Pieper (1), Jacobs (1), Schaap (1), Beyer (1), Groetelaers.

Gruppe 3: TV Borken - TV Issum 21:21 (10:11). Der TV Issum hat zwar gestern im Rennen um die Meisterschaft einen wertvollen Zähler eingebüßt. Dennoch sprach Trainer Tom Strack anschließend von einem Punktgewinn. "Wir haben zwischenzeitlich mit drei Toren zurückgelegen. Da können wir froh sein, dass wir nicht verloren haben."

Gründe dafür, dass es unter dem Strich nicht zum erhofften Auswärtssieg reichte, gibt's reichlich: Zu viele vergebene Chancen, zu viele Zwei-Minuten-Strafen, zu wenig (nämlich gar kein) Harz am Ball und schließlich die Tatsache, dass der TV Borken seit Jahren ausgesprochen heimstark ist. In der ersten Hälfte hatten die Gäste nach etwas zähen Anfangsminuten immer die Nase knapp vorn. "Aber es ist uns nie gelungen, uns abzusetzen", stellte Strack fest.

Die Issumer Abwehr stand gut und sicher, aber nach vorne ließ die spielerische Qualität doch etwas zu wünschen übrig. "Wir haben uns in der Kabine dann vorgenommen, nach vorne wieder schneller zu spielen und uns abzusetzen." Doch diese Rechnung wollte einfach nicht aufgehen. Trotz aller Bemühungen klappte vor allem das Spiel nach vorne nicht so, wie man es aus den vergangenen Spielen des Tabellenzweiten gewohnt war. Gegen Mitte der Hälfte lagen die Gastgeber sogar mit 17:14 vorne und fühlten sich schon wie der sichere Sieger - auch, weil Issum ungewöhnlich viele Zeitstrafen aufgebrummt bekam.

Erst die TVI-Auszeit in dieser Phase brachte noch einmal eine Wende. "Wir haben uns neu sortiert und in der Folge unseren Kampfgeist wieder ausgepackt. Ich finde das schon bemerkenswert, dass diese Mannschaft sich nie aufgibt." Issum drehte die Partie noch einmal und lag kurz vor Schluss mit 21:20 vorne. Es gelang, den nächsten Borkener Angriff abzuwehren und den Ausgleich zu verhindern. Doch als noch 40 Sekunden auf der Uhr waren, gerieten die Gäste erneut in Unterzahl.

Diesmal waren die Gastgeber erfolgreicher und schafften acht Sekunden vor dem Schlusspfiff den Ausgleich. Die restliche Zeit reichte nicht mehr für einen erfolgreichen Issumer Angriff. "Auch wenn wir kurz vor dem Ende der Begegnung wieder vorne gelegen haben, hätten wir uns über eine Niederlage nicht beschweren können", bekräftige Tom Strack noch einmal seine Einschätzung.

Zwar liegt das Team jetzt in der Tabelle einen Punkt hinter Tabellenführer Dinslaken und dürfte es schwer haben, noch einmal am Ligafavoriten vorbeizuziehen. Doch die Erwartungen vor dem Saisonstart hat die Mannschaft schon jetzt bei weitem übertroffen.

TV Issum: Holsteg - M. Leenings (4), Krahl (4/4), Lippkow (3), Höhner (3), Schmetter (2), R. Hericks (2), S. Senzek (1), Teuwsen (1), S. Hericks (1), Mannke-Reimers, C. Leenings.

