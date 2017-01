Handball: TV Issum kehrt an die Spitze zurück

Handball-Landesliga, Gruppen 1 und 3: Mit einem ungefährdeten 26:20 gegen den TSV Bocholt klettern die Issumer wieder auf den ersten Tabellenplatz. Dem SV Straelen geht bei der 19:23-Niederlage in Süchteln am Ende die Luft aus.

Weil der bisherige Spitzenreiter MTV Dinslaken II etwas überraschend sein Heimspiel gegen den HC TV Rhede verlor, ist der TV Issum nach dem zwölften Saisonsieg wieder obenauf. In der Gruppe 1 wird es hingegen für den SV Straelen nach einer 19:23-Niederlage in Süchteln ungemütlich.

Gruppe 3: TV Issum - TSV Bocholt 26:20 (17:11). Die Issumer Handballer behalten in eigener Halle ihre weiße Weste. Zwar ließ der Gastgeber mit einer deutlichen Pausenführung im Rücken die Zügel nach dem Seitenwechsel etwas schleifen. Doch der Sieg gegen den Kontrahenten aus dem Münsterland geriet nicht mehr in Gefahr. Und weil zeitgleich der MTV Dinslaken mit 25:28 gegen Rhede unterlag, grüßt das Team von Tom Strack wieder von der Tabellenspitze.

Die Issumer erwischten einen hervorragenden Start und konnten sich bereits in der ersten Viertelstunde mit sechs Toren absetzen. "Wir haben Bocholt mit einem sehr aggressiven Spiel überrascht und konnten aus einer sicheren Abwehr heraus gute Angriffe vortragen", sagte Strack später. "Dann aber hatten wir über gut zehn Minuten einen kleinen Durchhänger." Erst kurz vor der Pause fing sich die Mannschaft wieder und ging mit einem komfortablen Vorsprung in die Kabine.

"Dort haben wir die Probleme in der Offensive angesprochen und wollten sie in der zweiten Hälfte beheben - bei gleichbleibend guter Abwehr versteht sich." Doch der Spitzenreiter überzeugte fortan nur noch in der Defensive. Für den TSV Bocholt gab's nur selten ein Durchkommen. Aber vorne leisteten sich die Issumer weiter zu viele Fehlwürfe. Nach der Pause fielen auf beiden Seiten jeweils nur noch neun Treffer.

TV Issum: Senzek, Wagner - Höhner (9/1), Kaub (4), Teuwsen (4), R. Hericks (4), Lippkow (3), M. Leenings (1), S. Hericks, C. Leenings, Mölders.

Gruppe 1: ASV Süchteln - SV Straelen 23:19 (10:9). In der Schlussphase kam, was kommen musste. Den stark ersatzgeschwächten Gästen aus Straelen ging am Ende die Luft aus. Die Grün-Gelben hatten sich zwischenzeitlich eine 17:16-Führung hart erarbeitet. Doch fortan fehlte in erster Linie die nötige Kraft, um die zupackende Süchtelner Abwehr weiter aushebeln zu können. "Am Ende haben es die Jungs mit der Brechstange versucht", kommentierte SVS-Coach Dieter Pietralla das finale Aufbäumen seiner Mannschaft, die sich nach 60 intensiven Minuten mit 19:23 geschlagen geben musste.

Dabei hatten die Blumenstädter ausgesprochen gut ins Spiel gefunden. Aus einer stabilen Abwehr heraus ging es mit reichlich Schwung in Richtung gegnerisches Tor. Dabei zeichnete sich vor allem Daniel Meyer aus. Der einzige Rückraumschütze der Grün-Gelben, der zurzeit im Vollbesitz seiner Kräfte ist, bot erneut eine starke Vorstellung. Früh lag der SV Straelen mit 7:3 vorne. Doch die Führung wurde schnell wieder verspielt. "Wir müssen konsequenter abschließen", bemängelte der Straelener Trainer, nachdem seine Schützlinge sechs Gegentreffer in Folge kassiert hatten. Zur Pause hieß es 10:9 für den Gastgeber.

Nach Wiederanpfiff zeigten sich die Blumenstädter gut erholt. Auch die Einwechslung von A-Jugend-Torhüter Max Eickelpoth für den angeschlagenen Tobias Kox führte zu keinem Bruch im Straelener Spiel. "Er hat seine Sache überaus ordentlich gemacht", lobte Pietralla den Nachwuchskeeper. Und so lagen die Grün-Gelben zehn Minuten vor Schluss mit 17:16 vorn.

"Dann waren die Akkus leer", erklärte Pietralla. Kurz nach der Niederlage richtete der Trainer den Blick nach vorne: "Wir müssen jetzt die DJK Oppum schlagen, wenn wir nicht unten reinrutschen wollen."

SV Straelen: Kox, Eickelpoth - Meyer (7), Jacobs (3), Rath (3/3), Mangelmann (2), M. Pieper (2), M. Schaap (1), Groetelaers (1), Burghans-Kähler, Beyer, Janßen.

(stemu/terh)