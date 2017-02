Ashley Labay Cantos' Traum ist es, professionelle Sängerin zu werden. Den ersten Schritt dahin geht die 12-Jährige aus Issum am Sonntag bei der Casting-Show "The Voice Kids". Bei ihrem ersten Auftritt überhaupt will sie direkt von sich überzeugen. Von Antje Seemann

In der ersten Runde der Show des Senders Sat1, der sogenannten "Blind Audition", zählt einzig und allein die Stimme der Kandidaten. Die Coaches sind in diesem Jahr Sasha, Mark Forster sowie Sängerin Nena und ihre Tochter Larissa. Sie werden Ashley bei ihrem Auftritt nicht sehen – ihre Stühle sind mit dem Rücken zur Bühne gedreht. Nur, wenn die 12-Jährige überzeugen kann, werden sich die Coaches für sie umdrehen.

Damit genau das passiert, hat Ashley viel geübt: "Alle sagen, dass ich gut singen kann. In der Schule bin ich im Chor mit dabei, aber da singen wir eher klassische Stücke." Zuhause hört die gebürtige Filipina, die seit drei Jahren am Niederrhein lebt, am liebsten Popmusik, R'n'B und Balladen. "Meine Lieblingssänger sind Ariana Grande, Demi Lovato und Charlie Puth. Mein Lieblingslied ist 'The Feeling' von Justin Bieber und Hasley." Für den Auftritt am Sonntag hat sich Ashley eine ruhige Nummer ausgesucht. Sie singt "My Immortal" von Evanescence.

Ashley ist aufgeregt

Vor dem Auftritt ist Ashley ziemlich aufgeregt. Bisher hat sie nur in der Familie gesungen und mit ihrer Mutter auf der heimischen Karaoke-Maschine. "Ich habe 'The Voice Kids' schon auf den Philippinen gesehen und fand das gut. Jetzt wollte ich da mal mitmachen und habe zu Hause ein Video gemacht, um mich zu bewerben."

Das Talent liegt wohl in der Familie. Mutter Glena Labay-Schöpper ist zum ersten Mal mit acht Jahren auf einem Stadtfest in den Philippinen aufgetreten. Gesungen hat sie regelmäßig bis zum College. Trotzdem sind auch die Eltern nervös: "Natürlich, schließlich ist das Ashleys erster Auftritt. Stolz sind wir aber auch", sagt Peter Schöpper. Ashleys Freunde aus ihrer Klasse der Robert-Jungk-Gesamtschule in Aldekerk finden andere Worte: "Die sagen, dass das geil ist und cool. Und sie fragen, wann sie mich im Fernsehen sehen können und was ich vorsinge."

Der Auftritt von Ashley ist am Sonntag (26. Februar) um 20.15 Uhr bei Sat.1 zu sehen. Dann wird auch feststehen, ob das Mädchen aus Issum eine Runde weiterkommt und wenn ja, in welches Team sie geht.