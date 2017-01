Zuschauer der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen xy" haben mehr als 20 Hinweise zu den Spielhallen-Überfällen in Hilden geliefert. Darunter sei auch "der ein oder andere brauchbare Hinweis", so die Polizei. Von Alexandra Rüttgen

Zeugen hatten die Möglichkeit, direkt im Sender anzurufen oder sich im Kommissariat in Hilden zu melden. Wie viele Anrufe im Studio eingegangen sind, ist noch nicht bekannt. Kriminalhauptkommissar Siegfried Jörss, der eigens für die Übertragung nach München reiste, ist noch nicht wieder zurück.

FOTO: Kreispolizei Mettmann

Wie die Produktionsfirma mitteilt, meldeten sich bei Jörss noch am selben Abend jedoch "gleich mehrere Anrufer". Sie glauben, die Täter auf den Bildern erkannt zu haben. Auch zu einem möglichen Fluchtfahrzeug der gesuchten Bande gebe es einen viel versprechenden Hinweis.

Darüber hinaus meldeten sich im Kriminalkommissariat in Hilden mehr als 20 Anrufer. Das berichtet am Donnerstagmorgen die Sprecherin der Kreispolizei Mettmann, Claudia Partha. "Darunter ist keine ganz, ganz heiße Spur, aber schon der ein oder andere brauchbare Hinweis", so eine erste Bewertung.

Eine Überfall-Serie auf insgesamt sechs Spielhallen in Hilden hielt zwischen dem 25. März 2015 und dem 9. Mai 2016 die Polizei in Atem. Allein vier Mal wurde eine Spielhalle an der Niedenstraße überfallen. Die Polizei glaubt, dass sie in einem direkten Zusammenhang stehen und von immer denselben Straftätern begangen wurden.

Die Vorgehensweise war stets gleich: Die unbekannten Täter zwangen die Angestellten der Spielhallen mit einer silberfarbenen Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld. Die Straftaten wurden teilweise von Überwachungskameras aufgezeichnet. Eine Fahndung mit Fotos der Täter brachte keinen Erfolg.

Gestern, Mittwoch, 11. Januar, wurden die sechs Raubüberfälle in der Sendung "Aktenzeichen xy" als Film- und Studiobeitrag behandelt. Kriminalhauptkommissar Siegfried Jörss reiste eigens dazu ins ZDF-Fernsehstudio nach München, um dort Ermittlungs- und Fahndungserkenntnisse zu präsentieren sowie Hinweise am Telefon persönlich entgegen zu nehmen.

Es war bereits der zweite Auftritt des Beamten in der Sendung: 2012 berichtete er in der Fernsehsendung von einem Einbruch bei einem älteren Ehepaar in Haan, bei dem der Ehemann brutal zusammengeschlagen wurde.

Die XY-Sendung vom Mittwoch sahen nach Angaben des ZDF insgesamt 5,49 Millionen Zuschauer. Und noch während die Polizei am Donnerstag die Hinweise der Zuschauer nachbereitet, gibt es einen weiteren Überfall auf eine Spielhalle, diesmal in Velbert: Gegen 0.50 Uhr überfielen zwei maskierte Männer dort eine Spielhalle in der Innenstadt. Sie erbeuteten 1000 Euro, der Mitarbeiter blieb unverletzt.