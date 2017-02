Hilden: Ehepaar Köhler feiert heute Eiserne Hochzeit

Christel und Helmut Köhler haben vor 65 Jahren geheiratet. Ein Jawort, das noch immer von Bedeutung ist. Von Daniele Funke

Firma Kronprinz, Betriebsfest im August 1951. Die blutjunge Christel, Mitarbeiterin in der Endkontrolle, und Helmut, Schleifer in der Eisenverarbeitung, kommen sich näher. "Wir kannten uns zwar vom Sehen, aber dort haben wir uns das erste Mal unterhalten und wie man so schön sagt - da war es um uns geschehen", erinnert sich der heute 87-Jährige und lächelt seine Christel an. Was dann folgte, war die Verlobung an Weihnachten und die Hochzeit am 9. Februar des darauffolgenden Jahres.

Christel Köhler ist heute 85 Jahre alt, das Gehen fällt schwer, auch mit dem Hören hat sie Probleme. Erinnern an die damalige Zeit kann sich die gebürtige Hildenerin aber umso besser. "Ach, er war so hilfsbereit, das war es, was ich so besonders an ihm mochte." Ursprünglich wollte Helmut Köhler, der aus Chemnitz stammt, Seemann werden. Statt dessen aber landete der Sachse im Rheinland und wurde Vorarbeiter und Schichtführer bei Mannesmann. Ein komplett anderer Lebensweg, den der zweifache Vater und dreifache Opa mit Humor nimmt: "Immerhin habe ich es zu einem Paddelboot auf dem Unterbacher See gebracht und konnte dort Kapitän sein."

Überhaupt, die Natur: eine Leidenschaft, die das Paar von frühen Jahren an teilte. "Nachdem unsere Töchter 1957 und 1960 geboren worden waren, haben wir immer nur Campingurlaub gemacht. Die Zeit mit dem Wohnwagen war einfach herrlich. Halb Südeuropa haben wir bereist", erinnert sich der Senior voller Wehmut. Seine Frau nickt eifrig. "Und später hatten wir einen Wohnwagenstellplatz nahe der holländischen Grenze, dort haben wir die Wochenenden verbracht, Feiertage. Das war eine wunderbare Zeit, wir waren eine so nette Gruppe dort, haben gegrillt und gequatscht, einfach schön", schwärmt Christel Köhler.

Zurück in Hilden gab es für beide noch ein anderes "Hobby": die Betreuung der drei Enkelkinder, heute 31, 28 und 24 Jahre alt. "Wir hatten sie ständig bei uns, wenn die Eltern arbeiten waren, sie sind sozusagen bei uns groß geworden", erzählt die stolze Großmutter. Heute ernten beide die Früchte: Der Kontakt zu allen Familienmitgliedern ist innig und von großer Fürsorge geprägt. "Unsere Kinder und Enkel melden sich regelmäßig, schauen nach uns und fahren uns überall hin, wohin wir müssen", erzählt Helmut Köhler, der große Mühe mit dem Laufen hat. Trotzdem ist er mobiler als seine geliebte Ehefrau. "Sie hat es schwerer mit den Beinen", sagt er und tut alles, um seiner Christel zu helfen, wo er kann.

Und dabei hilft ihm die gemeinsame Zeit, in der sich beide immer gegenseitig unterstützt haben. "Wir kennen uns in- und auswendig. Wenn sie unruhig wird, weiß ich, dass sie ein Taschentuch sucht oder ein Kissen für die Beine braucht", sagt Helmut Köhler. Und genau das sei - da sind sich beide einig - das Rezept für eine gute und lange andauernde Ehe. "Man muss sich zuhören, sich ergänzen und respektieren. Füreinander Dasein ist das A und O", meint Christel Köhler.

Wie heute, am Tag ihrer Eisernen Hochzeit gefeiert wird, das weiß das Ehepaar noch nicht ganz genau. "Es kommen Vertreter der Stadt und der Kirche um zu gratulieren, aber was unsere Kinder geplant haben, das ist noch eine Überraschung für uns."

