Hückelhoven: Trümmer über zwei Fahrstreifen verstreut - Autobahn voll gesperrt

Hückelhovener Feuerwehr bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 46 und Mülleimerbrand gefordert. Rettungsdienst brachte Fahrer ins Krankenhaus.

Die Trümmer flogen nach der Kollision über mehrere Fahrbahnen, ein BMW blieb als Wrack stehen. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Montagabend gegen 18.30 Uhr auf der A 46 in Fahrtrichtung Heinsberg. "Hier kam ein Wagen aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern, kollidierte mit der Mittelleitplanke und blieb auf dem ersten und zweiten Fahrstreifen total zerstört liegen", berichtete Feuerwehrsprecher Josef Loers.

Die alarmierte Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und führte eine Vollsperrung der Autobahn durch, da wegen der Trümmer die Fahrspuren nicht mehr befahrbar waren. Der mit alarmierte Rettungsdienst versorgte den verletzten Unglücksfahrer an der Unfallstelle und brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Behandlung.

Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle großflächig aus, stellte den Brandschutz sicher und band auslaufende Betriebsstoffe. Nach Unfallaufnahme durch die Polizei wurde der Standstreifen von Trümmern gereinigt, so dass der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden und der Stau sich auflösen konnte.

Der Einschlag in die Mittelschutzplanke war so heftig, dass die Feuerwehr auf der Gegenfahrbahn ebenfalls tätig werden musste, um Trümmer und Dreck von der Fahrbahn zu räumen. Wegen der massiven Verunreinigung durch Trümmerteile und einer festgefahrenen Dreckschicht alarmierte die Polizei zusätzlich die Autobahnmeisterei, um mit Kehrmaschine und Sicherungsmaterial die Einsatzstelle zu reinigen und Sicherungsmaßnahmen an der beschädigten Schutzplanke durchzuführen. Gegen 19.40 Uhr konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Diese sicherte den Unfallort bis zum Eintreffen der Autobahnmeisterei. Gegen 19.30 Uhr der nächste Einsatz: Mülleimerbrand in Hückelhoven auf der Haagstraße. Ein Löschfahrzeug fuhr direkt von der Autobahn die gemeldete Einsatzstelle an und konnte mit ein paar Litern Wasser den Brand löschen. Anwohner hatten mit Löschmaßnahmen die Flammen schon weitestgehend erstickt, so dass nur noch Nachlöscharbeiten durchgeführt werden mussten. Dafür reichten zehn Minuten.

Zu den beiden Einsatzstellen war der Löschzug 1 Hückelhoven im Einsatz, auf der Autobahn der Rettungsdienst, die Autobahnpolizei sowie die Autobahnmeisterei.

(gala)