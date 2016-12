Kaarst: Ein Stück Heimat für den Gabentisch

Von Kaarstern für Kaarster - und den Rest der Welt. Diese Geschenke bringen Stadt-Gefühl unter den Tannenbaum. Von Elisabeth Keldenich

Auch die längst mögliche Adventszeit von fünf Wochen geht plötzlich zu Ende - wer das jetzt mit Schrecken feststellt und noch auf Geschenksuche ist, findet in diversen Kaarster Geschäften besondere Präsente mit lokalem Bezug. Das "Stadtlicht" mit Motiven aller fünf Ortsteile wurde von einem Grafiker im Auftrag der Buchhandlung Esser gestaltet und ist dort in limitierter Auflage für 19,90 Euro zu erwerben. " Ein solches Stadtlicht gab es bisher 'nur' von Düsseldorf, London und New York - jetzt auch von Kaarst! Ich habe darauf geachtet, dass aus jedem Stadtteil etwas Wichtiges zu sehen ist", erzählt Mitarbeiterin Hilke Castner, die das Licht mit entworfen hat. So verbinden sich die Braunsmühle, das Kaarster Rathaus und der Tuppenhof mit den Brücken über den Nordkanal - zumindest in dem aus Edelstahl und Pergament bestehenden Stadtlicht.

FOTO: Tinter Anja

Was auf keinen Fall fehlen darf: das Schützenbrauchtum. Eine Gruppe Schützen scheint aus der Lauvenburg heraus zu marschieren - bei brennendem Teelicht wird sie quasi lebendig. Hautnahe Heimatverbundenheit kann mit der von Nina Hons entworfenen Kleidung, erhältlich bei "Fotografie einzigARTig", Matthias-Claudius-Straße 22, demonstriert werden. Versehen mit dem Schriftzug "Meine Heimat Kaarst" bietet sie - auch auf der gleichnamigen Internetseite - Kapuzenpullover (40 Euro), T-Shirts (25 Euro), Babybodys (18 Euro), Lätzchen (15 Euro), Küchenschürzen (25 Euro) und eine Tasche (35 Euro) an. Alle Produkte gibt es auf Wunsch auch mit dem Namen eines Kaarster Ortsteils bedruckt. Naschkatzen freuen sich bestimmt über "Süßes aus Kaarst". Die - noch zu füllenden! - roten und weißen Keksdosen warten in der "Kommode", Am Maubishof 8, auf Abnehmer und kosten 7,90 Euro. Zum echten Hingucker werden die Dosen durch die von Nina Hons konzipierte Stadtsilhouette. "Wir haben schon viele davon verkauft", sagt Mitarbeiterin Monika Mänl.

Eine Wohltat für Gaumen und Magen versprechen die von "Trinkgut Welling", Neusser Straße 89a, selbst kreierten Liköre. Die Flaschen ziert das Stadtwappen. Das "Kaarster Heidekraut" besteht überwiegend aus Wurzeln, Kräutern und Gewürzen auf Weizenkorn-Basis und ist für 13,99 Euro zu haben. Der "Kaarster Edeltropfen" hat einen hohen Anteil an Premium-Anis und Malz und ist dem griechischen Ouzo nachempfunden. "Wir haben ihn extra brennen lassen", erklärt Mitarbeiter Sven Kirstein. Auch hier beträgt der Preis 13,99 Euro. Besonders für Damen ist der "Kaarster Seitensprung" -nur als Getränk ! - zu empfehlen: ein fruchtiger Kirsch-Likör mit Vanille-Note. Preis: 9,99 Euro ist der "Seitensprung" sehr erschwinglich. "Wir haben ein dreiviertel Jahr gebraucht, bis alle fertig waren", erzählt Sven Kirstein. "Blind" muss niemand diese Kaarster Spezialitäten kaufen: eine Verkostung wird angeboten und es gibt auch individuelle Geschenkpackungen.

