Vier Verletzte forderte ein Verkehrsunfall, der Dienstagnachmittag in Schiefbahn geschah. Zwei Autos stießen frontal zusammen. Eine verletzte Frau kommt aus Kempen.

Die 82-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Alte Poststraße in Richtung Schiefbahn. In Höhe Straterhofweg fuhr sie aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und stieß mit dem Wagen eines 58jährigen Schiefbahners zusammen. Dann geriet der Wagen auf den linken Grünstreifen und fuhr letztendlich gegen einen Baum. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt, dessen Fahrer aber unverletzt blieb.

Die 82-Jährige wurde aus dem Fahrzeug gerettet und mit schweren Verletzungen ins Viersener Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des anderen Autos verletzte sich leicht, ebenso sein 65-jähriger Beifahrer aus Mönchengladbach. Schwere Verletzungen zog sich eine Mitfahrerin zu, die hinten saß. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Straße eine Stunde gesperrt.

Quelle: RP