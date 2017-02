Tischtennis: DJK marschiert Richtung NRW-Liga

Tischtennis: Verbandsliga-Spitzenreiter DJK Rhenania Kleve siegt im Gipfeltreffen gegen TSSV Bottrop mit 9:3. WRW-Herren schlagen Uerdingen II mit 9:3. Landesligist BV DJK Kellen setzt Erfolgsserie fort. Von Karlheinz Schmidt

Herren-Verbandsliga Gruppe 4: DJK Rhenania Kleve - TSSV Bottrop 9:3 (31:17 Sätze). Mit einer starken Mannschaftsleistung, aus der Andrzej Borkowski mit zwei Siegen im Spitzenpaarkreuz herausragte, entschieden die DJK-Herren auch das zweite Gipfeltreffen gegen den TSSV Bottrop zu ihren Gunsten. Nach dem 9:6 in Hinspiel schlug die Rhenania den Tabellenzweiten in der Turnhalle der Realschule Kleve mit 9:3. In Gegensatz zur ersten Partie gab der Spitzenreiter in heimischer Umgebung von Beginn an den Ton an. Nach dem 2:1-Auftakt in den Doppeln ließ das Team um Simon Jansen im weiteren Verlauf nur noch zwei zählbare Erfolge der Gäste zu. Der Klever Mannschaftsführer: "In Bottrop mussten wir einen 1:4-Rückstand wettmachen. Zuhause konnten wir den Spieß umdrehen und uns auch in dieser Höhe verdient durchsetzen!" Nach dem erneuten Sieg über den TSSV Bottrop ist der Rhenania der Aufstieg in die NRW-Liga kaum noch zu nehmen. Da auch der Tabellendritte PSV Oberhausen gegen den Kempener LC (8:8) Punkte liegen ließ, vergrößerte sich der Abstand DJK-Sechs zu den Verfolgern auf stattliche zehn Zähler. Die Vorentscheidung zugunsten der DJK-Sechs fiel im Rückspiel bereits in den ersten vier Begegnungen. Der zu erwartenden Niederlage von Borkowski/Martin Blume, die sich der TSSV-Spitzenpaarung Bartosz Surzyn/Thorsten Hoffmann in vier Sätzen beugen mussten, standen drei DJK-Erfolge gegenüber. Neben Andreas Bolda/Simon Jansen (3:0 Lothar Paskuda/Paul Knees) und Johannes Kirchner/Oliver Jansen (3:1 Lukas Wagner/Detlef Becker) blieb auch Borkowski auf der Siegerstraße. Die DJK-Spitze schlug Hoffmann in vier Sätzen und revanchierte sich damit eindrucksvoll für die glatte 0:3-Niederlage aus dem Hinspiel. Nach Niederlage von Kirchner, der Surzyn (Rückrunde: 8:0-Siege) in vier Sätzen unterlag, glänzten die weiteren Paarkreuze mit einer lupenreinen 4:0-Bilanz. Bolda ließ Wagner nicht zur Entfaltung kommen und Simon Jansen (Paskuda), Oliver Jansen (Becker) sowie Blume (Knees) behielten jeweils in Sätzen die Oberhand. Herausragend die Leistung von Borkowski auch im nachfolgenden Spitzeneinzel: Die DJK-Spitze schlug Surzyn nach 1:2-Satzrückstand mit 11:7 und 11:9 und fügte dem Bottroper Neuzugang damit die erste Rückrundenniederlage zu. Nicht belohnt wurde dagegen die starke Leistung von Kirchner. Gegen Hoffmann zog das Klever Eigengewächs im Entscheidungsdurchgang mit 10:12 den Kürzeren. Den überraschend deutlichen Heimsieg brachte nach noch nicht einmal dreistündiger Spieldauer Bolda mit einem Viersatzerfolg über Paskuda unter Dach und Fach.

SC Bayer Uerdingen II - TTVg WRW Kleve 3:9 (17:31 Sätze). Wieder in der Erfolgsspur sind die WRW-Herren! Die Mannschaft um Jens Roeloffs entschied das Gastspiel bei der Zweitvertretung des SC Bayer Uerdingen mit 9:3 zu ihren Gunsten und baute durch den ersten Auswärtssieg der Rückrunde ihr Punktekonto auf 18:14-Zähler aus. Punktgleich mit dem Kempener LC und dem TSV Krefeld-Bockum geht die WRW-Sechs als Tabellenvierter in die anstehende Karnevalspause. Den Grundstein zum überraschend deutlichen Sieg in der Seidenstadt legten die im Spitzenpaarkreuz erstmals in der Rückrunde mit Hiroshi Leo Kittenberger aufspielenden Gäste bereits zum Auftakt. Während das Spitzendoppel Pierre Klein/Jens Roeloffs gegen Arja Hosseini/Dominik Schages in drei Sätzen obenauf blieb, machten Kittenberger/Vincent Kepser gegen Arasch Hosseini/David Friedrich auf den Nebentisch einen 1:2-Satzrückstand wett. Mit 11:9 und 11:5 punktete das WRW-Doppel zur wichtigen 2:0 Führung. Ebenfalls über die volle Distanz ging die dritte Partie. Peter Hendrichs/Maikel Peters setzten sich gegen Jan Wlodarek/Christopher Brielmann im Entscheidungsdurchgang mit 11:7 durch. Keinen zählbaren Erfolg des Tabellenvorletzten ließen im weiteren Verlauf auch die beiden Spitzen Klein (3:1 Arasch Hosseini) und Kittenberger (3:1 Arja Hosseini) sowie Hendricks (3:1 Wlodarek) und Kepser (3:0 Schages) zu. Den nachfolgenden Uerdinger Zwischenspurt, auf Seiten der Gäste blieb sowohl Mannschaftsführer Roeloffs (2:3 Brielmann) als auch "Ersatz" Peters (0:3 Friedrich) und Kittenberger (2:3 Arasch Hosseini) nur die Gratulation, beendete WRW-Spitze Klein mit einem Dreisatzsieg gegen Arja Hosseini. Der letzte WRW-Sieg in der Seidenstadt ging nach dreistündiger Spieldauer auf das Konto von Kepser, der Routinier Wlodarek in vier Sätzen das Nachsehen gab.

Herren-Landesliga Gruppe 7: SGP Oberlohberg - BV DJK Kellen 2:9 (14:29 Sätze). Den angestrebten Auswärtserfolg landete der BV DJK Kellen in Dinslaken. Nach dem 9:2 Sieg im Hinspiel entschied die Mannschaft um Spitzenspieler Christian Schlesinger auch das Gastspiel beim SGP Oberlohberg deutlich zu ihren Gunsten. Mit dem erneuten 9:2-Erfolg rückte die BV-DJK Sechs in der Tabelle auf den sechsten Rang vor und kann mit 17:15-Zählern erstmals in dieser Spielzeit ein positives Punktekonto vorweisen. Oberlohberg ziert nach der 14. Saisonniederlage zusammen mit dem SV Walbeck weiterhin das Tabellenende. Im Doppel punkteten Schlesinger/Erwin Verhaßelt, die gegen Oliver Tiedmann/Andreas Gerber einen 1:2 Satzrückstand wettmachen mussten und Michael van Heek/Thorsten Kopp (3:1 Karim Heni/Till Merl) bei Niederlage von Christian Nellessen-Tann/Julian Nellessen-Taan (1:3 Thomas Zak/Bernd Zak) zur 2:1 Führung. Tonangebend blieben die Gäste in Oberlohberg auch im Einzel. Die beiden Spitzen Christian Nellessen-Tann (3:1 Tiedmann) und Schlesinger (3:2) sowie Verhaßelt (3:0 Bernd Zak) und van Heek (3:0 Karim) bauten den Vorsprung weiter aus. Der Niederlage des für Wolfgang Horn aufspielenden Julian Nellessen-Tann (1:3 Merl) folgten drei weitere Siege der Gäste. Neben Torsten Kopp (3:1 Gerber) blieben auch Schlesinger, der mit einem Viersatzerfolg gegen Tiedmann seine Rückrundenbilanz auf 8:0-Siege ausbauen konnte und Christian Nellessen-Tann (3:0 Thomas Zak) auf der Siegerstraße.

Quelle: RP