Volleyball: Volleyball: SVB-Joker Herzberg fehlt

Volleyball: SVB-Joker Herzberg fehlt

2017-02-09T17:25+0100 2017-02-10T00:00+0100

Verbandsliga-Männer: TSG Solingen Volleys II - SV Bedburg-Hau. Am Vorwochenende zeigte Verbandsligist Bedburg-Hau in heimischer Kulisse beim Zu-Null-Sieg über ART Düsseldorf II eine starke Leistung. Dabei tankte Hau nicht nur viel Selbstvertrauen für den weiteren Saisonverlauf. Das Team vom Spielertrainer Tobias Moerkerk verschaffte sich mit dem Vorrücken auf Platz vier in der Tabelle auch etwas Luft im Kampf um den Ligaverbleib.