Am Flughafen Köln/Bonn ist am Dienstag gegen 15 Uhr der Sicherheitsbereich des Abflug-Terminals 1 geräumt worden. Grund ist ein Sicherheitsfehler an der neuen Kontrollstrecke. Es gibt lange Warteschlangen und es kommt zu Verzögerungen. Von Christian Schwerdtfeger

Nach Informationen unserer Redaktion soll ein verbotener Gegenstand durch die Gepäckkontrollen gelangt sein. "Ein Mitarbeiter an der Gepäckkontrolle hat den Gegenstand als gefährlich eingestuft. Dennoch wurde die Tasche mit dem Gegenstand wieder ausgegeben an den Fluggast, der damit verschwand", heißt es aus gut informierten Kreisen. Es bildeten sich lange Warteschlangen. Der Flughafen informiert, dass Starts und Landungen während der Räumung in Terminal 2 stattfinden. Es kommt zu Verzögerungen bei Abflügen in Terminal 1.

"Das ist kein menschliches Versagen, sondern wohl ein technisches Problem. Das Gerät hätte die Tasche zur Nachkontrolle schicken müssen. Das ist aber nicht passiert", sagt Verdi-Gewerkschaftssekretär Özay Tarim unserer Redaktion.

Der Flughafen teilte mit, dass die Bundespolizei den Sicherheitsbereich auf der Abflugebene in Terminal 1 räumt. Zuvor sei ein Passagier in den Sicherheitsbereich gelangt, dessen Handgepäck-Kontrollvorgang nicht vollständig abgeschlossen war. Alle Passagiere, die sich im Sicherheitsbereich aufhalten, müssen ihn jetzt wieder verlassen, um sich anschließend erneut kontrollieren zu lassen. So will man auch den Passagier mit dem verdächtigen Gepäckstück finden.

Kritik an neuem Kontrollsystem

Seit Ende vergangenen Jahres testet der Airport am Terminal 1 das sogenannte Kontrollsystem "Easy Security", das die Abfertigung von Passagieren erleichtern soll. Dabei werden die Fluggäste nicht streng hintereinander abgefertigt, sondern sie durchlaufen eine Sicherheitsschleife, in der zum Beispiel Vielflieger Passagiere, die mehr Unterstützung bei den Kontrollen benötigen, überholen können. Das Handgepäck läuft auf einem Band durch einen Scanner, an dem ein Mitarbeiter anhand eines Bildes den Inhalt begutachtet. Entdeckt er etwas Verdächtiges, wird der Koffer markiert, und das System schleust ihn automatisch weiter zu einer Station, an der das Handgepäck nachkontrolliert wird.

Immer wieder kommt es zu Sicherheitsproblemen bei "Easy Security". Zuletzt musste das Terminal wegen eines ähnlichen Vorfalls Ende März gesperrt werden. Ein Mitarbeiter kritisiert die Abläufe im Kontrollsystem. An einem Bildschirm werde dem Personal des Sicherheitsdienstes das Röntgenbild des Gepäckstücks gezeigt. Der Mitarbeiter habe aber nur maximal 18 Sekunden Zeit für die Auswertung. Das sei für die meisten Kollegen viel zu kurz, um auf dem Bild gefährliche Dinge zu erkennen.