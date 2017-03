Polit-Tradition: Kasperle-Theater zum Politischen Aschermittwoch

Mit ihrem politischen Kasperletheater haben die Grünen einmal mehr einen originellen Akzent am Politischen Aschermittwoch in Krefeld gesetzt. Kernidee der Geschichte: Die "Obermeyer" von Krefelds Partnerstädten liefern gute Ideen für Krefeld.

So setzt sich Venlos OB für Coffee-Shops mit "Joint to go" ein; auf dem Foto des grünen Ensembles ist er ganz links als Puppe mit "Tüte" im Mund zu erkennen. CDU, SPD und FDP setzten auf die klassischen politischen Reden. Promi des Abends war NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans, der als gebürtiger Uerdinger knapp 180 "Krieewelsche" begrüßte und den vollbesetzten Saal mit seiner 50-minütigen Rede begeisterte.

(vo)