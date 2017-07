Langenfeld/Monheim: ADAC überprüft Autos gratis

Der Club kommt mit seinem Service nach Langenfeld und Monheim.

Autofahrer haben jetzt wieder die Gelegenheit, einzelne Funktionen ihrer Wagen gratis überprüfen zu lassen. Der ADAC ist von Freitag bis Dienstag mit seinem Prüfdienst am toom-Baumarkt, Hardt 2-4, in Langenfeld. Von Mittwoch bis Freitag nächster Woche steht der Prüfcontainer dann in Monheim, am Hellweg Baumarkt, Benzstraße 5. Die Prüfungen werden wochentags von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr durchgeführt.

Der ADAC Nordrhein bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit, für die Verkehrssicherheit wichtige Funktionen am Fahrzeug testen zu lassen. In dem Container werden nicht nur der Batterietest und der Bremsentest (Bremsflüssigkeit und -wirkung) durchgeführt, sondern auch noch andere wichtige Funktionen, wie Zustand der Reifen, Kühlsystem-Frostschutz und Ladekapazität der Lichtmaschine geprüft. Zudem besteht die Möglichkeit der Stoßdämpferüberprüfung, denn sind diese defekt, verschlechtert sich das Fahrverhalten des Fahrzeugs. Auch ein Klimaanlagenfunktionstest ist im Angebot.

Um allen Autofahrern die Möglichkeit zu geben, die kostenlosen Leistungen in Anspruch zu nehmen und längere Wartezeiten zu vermeiden, können aus dem Angebot zwei Prüfungen pro Fahrzeug gewählt werden. Über die Ergebnisse der Messungen bekommt der Fahrer ein Prüfprotokoll. Neben dem mobilen Prüfdienst führt der ADAC in seinen Prüfzentren in Köln und Oberhausen weitere Prüfungen durch: von der Hauptuntersuchung über die Gebrauchtwagenprüfung bis zum Urlaubscheck. Weitere Infos unter www.adac.de/nordrhein.

(gut)