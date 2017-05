später lesen Langenfeld Monheimer paddeln bei 26 Grad 2017-05-03T18:22+0200 2017-05-04T00:00+0200

Es ist längst Tradition in dem Verein: Wie jedes Jahr im Frühling reisten Mitglieder des Monheimers Kanu-Clubs (MKC) auch kürzlich wieder nach Frankreich an die Ardèche. Gut 60 Sportler waren diesmal in dem beliebten Paddelurlaub mit dabei, darunter viele Jugendliche.