Lokalsport: Borussias U19 im Pokal souverän

Auch die anderen Mönchengladbacher Teams erreichen die nächste Runde. Von André Piel

Wie allseits erwartet, hat Borussias U19 keinerlei Probleme gehabt, in die zweite Runde des A-Junioren-Niederrheinpokals einzuziehen. Der Bundesligist setzte sich souverän mit 4:0 beim VfB Homberg durch. "Es war eine Pflichtaufgabe, eine Runde weiterzukommen, und meine Mannschaft hat sie insgesamt souverän gelöst", sagte Trainer Thomas Flath. "Fußballerisch war das auf einem anfangs sehr rutschigen Platz eher Magerkost." Flath musste gleich auf elf Spieler verletzungs- und krankheitsbedingt verzichten. "Dafür haben in Homberg die Spieler Einsatzzeit bekommen, die in dieser Saison bislang noch nicht so viel Spielpraxis sammeln konnten. Sie waren gefordert und haben das ordentlich gemacht", sagte Flath. Seine Mannschaft ging in Duisburg durch einen Doppelschlag von Florian Schikowski in Führung. Gegen den Tabellenführer der Kreisleistungsklasse traf der Stürmer in der 20. und 27. Minute. Auch das 3:0 (78.) ging auf das Konto von Schikowski. "Florian ist im Moment einfach zur Stelle", lobte Flath seinen dreifachen Torschützen. Den Treffer zum 4:0-Endstand markierte der eingewechselte Alperen Sahin (83.). Die Borussen wollen den Verbandspokal gewinnen, um sich für die kommende Saison für den DFB-Pokal zu qualifizieren.

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten setzte sich die U17 des 1. FC Mönchengladbach am Ende deutlich mit 4:1 beim KFC Uerdingen durch. Der B-Junioren-Bundesligist zieht damit in das Achtelfinale im B-Junioren-Niederrheinpokal ein. Philipp Spickenbaum sorgte in der 32. Minute für das 1:0. Die Gastgeber glichen kurz nach der Halbzeitpause (41.) aus. Mit zwei weiteren Toren brachte Spickenbaum (54./60.) den FC erneut in Führung. Den vierten Treffer erzielte Mohamed Yassin Benktib (70.).

Auch die beiden U15-Teams aus Mönchengladbach zogen in das Achtelfinale des Niederrheinpokals ein. Während der FC mit 4:0 beim VfL Rhede gewann, kamen die Borussen zu einem 7:2-Kantersieg beim 1. JFA Düsseldorf. Die Westender sorgten kurz vor der Halbzeitpause und direkt nach dem Wideranpfiff für klare Verhältnisse. Denis Massold (35.) und Jonas Kunft (38.) trafen zum richtigen Zeitpunkt. In der 59. Minute machte Stefanos Tounis das 3:0. Kunft mit seinem zweiten Treffer (67.) sorgte für den Endstand. Bei Borussia traf Gianluca Buhlmann bereits in der ersten Minute zur Führung. Wenig später (6.) erhöhte Luca Jan Kiefer, der auch in der zweiten Halbzeit ein Tor machte, zum 2:0. Die weiteren Treffer erzielten Ismail Harnafi (2), Hossein Ahmadi und Mika Schroers.

Quelle: RP