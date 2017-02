später lesen Ehrung Goldene Narrenpritsche für "Mister Clean up" Eugen Viehof FOTO: Detlef Ilgner Teilen

Anfangs schien es wie ein kaum realisierbarer Traum: Mönchengladbach sollte sauber und sogar die sauberste Stadt in NRW werden. Das war der Grundgedanke, als Eugen Viehof 2002 den Verein "Clean up MG" gründete. Doch inzwischen sind die Erfolge sichtbar: Politik und Stadtverwaltung ziehen bei Stadtsauberkeit an einem Strang, dafür wurde eigens die Stadttochter Mags gegründet. Es gibt mehr als 400 ehrenamtliche Paten, viele Sponsoren. Viehof, erfolgreicher Unternehmer, hat dafür bereits Auszeichnungen bekommen, darunter den Umweltpreis die Goldene Blume von Rheydt. Gestern Abend ist die Goldene Narrenpritsche hinzugekommen. Damit ehrt der Mönchengladbacher Karnevals-Verband (MKV) Nicht-Karnevalisten, die sich um das Brauchtum und die Stadt verdient gemacht haben, so MKV-Chef Bernd Gothe.