+++ TERROR IN BERLIN +++ TRAUER-SONG +++ Ich verspüre Trauer, Angst & Hass. Doch vor allem verspüre Ich Mitgefühl gegenüber den Familien, Freunden und Verwandten der Verstorbenen. Aus diesem schrecklichen Anlass habe ich mich dazu entschlossen, einige Zeilen mit einem Song loszuwerden. Es ändert nichts an der Tatsache, doch es soll meine Anteilnahme und meine Trauer unterstreichen. Ich habe über 20 Jahre in Berlin gelebt. Ich kenne jeden Bordstein und jede Ecke. Es verbindet mich so unheimlich viel mit dieser Stadt. ICK BIN BEI DIR KEULE! #Pray4Berlin #Prayforberlin #IchBinEinBerliner #Kudamm #TerrorInBerlin #Ickbinberlin Bilder Quelle: Picture Alliance / Radiohamburg.de