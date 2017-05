später lesen Mönchengladbach Zwei Verletzte bei Zusammenstoß an Kreuzung FOTO: Theo Titz 2017-05-04T13:45+0200 2017-05-04T15:49+0200

An einer Kreuzung in Mönchengladbach ist es am Donnerstagmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Personen wurden dabei verletzt.