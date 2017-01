Moers: Anonyme Drohbriefe an Reisebüros

FOTO: ET

Anonyme Drohbriefe an Reisebüros

Gestern ein neuer Fall: Polizei vermutet den selben Täter hinter der Serie. Von Jürgen Stock

Ein Mitarbeiter der Firma Extratour hat gestern Morgen einen anonymen Drohbrief gefunden. "Das Schreiben war unter der Tür unseres Büros durchgeschoben worden", berichtet Helmut Feldkamp. In dem mit "Pro NRW" unterzeichneten Brief wird Mitarbeitern in fehlerfreiem Deutsch angekündigt, dass sie ihres Lebens nicht mehr sicher seien, sollten sie weiter Türkei-Reisen verkaufen.

Ein ähnliches Schreiben hatte vor rund zwei Wochen auch das Reisebüro Kios West am Königlichen Hof erhalten. Dieser Brief soll jedoch mit "Pegida" gezeichnet gewesen sein. Auch das Moerser "Alltours"-Büro sowie ein Asia-Grill waren betroffen. Auch eine Gruppe Nordafrikaner soll auf diese Weise bedroht worden sein. Der Fall wurde der Abteilung Staatsschutz der Polizei Duisburg übergeben. Dort vermutet man aufgrund der Handschrift, dass alle Briefe von dem selben Täter stammen.. "Persönlich fühle ich mich nicht bedroht", sagte Extratour-Mitarbeiter Helmut Feldkamp. "Trotzdem finde ich, dass man so eine Sache ernst nehmen sollte."

Die Polizei bittet um Hinweise.

