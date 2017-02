Moers: Kirche und Karneval - St. Barbara feiert

Die Große-Gala-Kostüm-Sitzung findet heute auf den Tag genau 63 Jahre nach Gründung des Elferrats der Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) St. Barbara im Jahr 1954 statt.

Um dem Motto "Meerbeck feiert bunt" gerecht zu werden, wird in diesem Jahr aus dem üblichen "Helau" in der Sitzung ein "He-Blau". Auf der Bühne wird zum zweiten Mal der Pfeifenritter Orden vergeben. Erste Ordensträger waren 2016 Hans Lechtenböhmer und der Moerser Ehrenbürgermeister Wilhelm Brunswick.

Letzterer ist somit der Laudator für den neuen Pfeifenritter. Der Pfeifen-Orden, nach dem Entwurf von Hans Lechtenböhmer, ist entstanden in Erinnerung an den "Schiedsrichter", einer Figur welche lange Jahre bei der KAB in die Bütt gegangen ist und den Narren die Leviten gelesen hat. Der Ordensträger soll Obacht geben auf das tolle Treiben und wachsam sein. Damit er auch gut vom Narrenvolk vernommen wird, gehört zu jedem Orden eine Schiedsrichterpfeife.

Auch immer spannend bis zum Schluss bleibt die Frage nach der jeweiligen Verleihung des Nudelholz-Ordens. In dieser Session wird das Nudelholz bereits im 24. Jahr verliehen. Jedes Jahr wird eine sehr engagierte Dame mit dem wunderbar verzierten orginal Küchengerät ausgezeichnet und mit einer scharf gewürzten, auch politisch kritischen Rede begleitet. In diesem Jahr wird eine Dame der Flotten Feger geehrt. Revolutionär ist die Art des Sessions-Ordens: Eine Fliege mit Moerser Wappen-Motiven, bei der jedes Jahr der Pin ersetzt wird. Die Ordensträger der Vorjahre sind verpflichtet diesen Fliege-Orden immer wieder mitzubringen, um den neuen, zum Motto passenden Pin zu erhalten. In den vergangenen Jahren sorgte diese neue, einfach mal andere Art der Ordensverleihung für Begeisterung.

Damit ist der Karneval in Meerbeck nicht zu Ende. Weiter geht es mit der Nach-Zug-Fete am Samstag, den 25. Februar. Wer in guter Stimmung ist und richtig gut weiter feiern will, kann dies sofort nach dem Nelkensamstagszug im katholischen Jugendheim in Meerbeck tun. DJ André legt die Scheiben auf und sorgt dafür, dass die Tanzfläche nie leer wird. Der Eintritt ist frei, solange bis der Saal voll ist. Voranmeldung ist nicht erforderlich. Wer nun denkt die Party hat ein Ende, dem soll gesagt sein, erst am Rosenmontag geht die Karnevals-Sause in die letzte Runde. Am 27. Februar ab 18 Uhr sind alle Karnevalisten noch einmal eingeladen. Der Eintritt ist frei. Voranmeldung ist nicht erforderlich. Für jeden ist etwas dabei: Live-Auftritte, Karnevalsmusik und aktuelle Hits. Es wird mitgesungen, getanzt, geschunkelt und gelacht.

Alle Veranstaltungen finden im Jugendheim an der Lindenstr. 38 statt.

Quelle: RP