Neuss: Bürgermeister spricht beim Patronatstag der Grenadiere

Das Neusser Grenadierkorps pflegt seine Kontakte. Davon profitiert der Verein um den Vorsitzenden Rainer Halm und Major Markus Ahrweiler nun, denn am Sonntag, 25. Juni, kommt Bürgermeister Reiner Breuer als Festredner zum Patronatstag mit Anmeldeversammlung ins Landestheater. Die Netzwerkarbeit kommt aber auch der Truppe zugute, die im September nächsten Jahres aus Anlass des 195-jährigen Korpsbestehens nach New York reist und dort an der Steubenparade teilnimmt. Christoph Heusgen, der aus Neuss stammende künftige Botschafter der Bundesrepublik bei den Vereinten Nationen (UN), habe eine Einladung in das Haus der UN ausgesprochen, sagte Halm jetzt bei der ersten Chargiertenversammlung.

