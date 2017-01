später lesen Freizeit-Tipps Fürs Wochenende China-Tag feiert Premiere in Neuss Teilen

Am Wochenende feiern Chinesen das Neujahrsfest. Anlass für eine besondere Veranstaltung in Neuss: Dort findet am Samstag, 28. Januar, erstmals ein China-Tag statt. Ausrichter ist die Volkshochschule in Kooperation mit der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft.