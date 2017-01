Radevormwald: Kinder feiern das neue Spielgerät

Der Evangelische Kindergarten Kottenstraße hat mit einer Crowdfunding-Aktion der Raiffeisenbank und zahlreichen Spenden ein neues Klettergerüst anschaffen können. Das alte war im Vorjahr nicht mehr durch den TÜV gekommen. Von Wolfgang Weitzdörfer

Die Musik war ganz und gar passend: "Ein Hoch auf uns" sang am Freitagnachmittag Andreas Bourani aus dem Lautsprecher im Außenbereich des Kindergartens Kottenstraße, kurz bevor einige der knapp 70 Kinder mit bunten Luftballons nach draußen spaziert kamen und das neue Spielgerät offiziell einzuweihen. Dick eingemummelt waren sie in Winterkleidung, schließlich lag der Schnee hoch und es bitterkalt. Das allerdings bei strahlendem Sonnenschein, was Kindergartenleiterin Daniela Niepott besonders freute: "Es könnte doch keinen schöneren Tag für unser kleines Fest heute geben."

Und zu feiern hatten die Kinder, ihre Eltern und die Mitarbeiterinnen des Kindergartens tatsächlich eine ganze Menge. Da war natürlich in erster Linie das tolle, neue Spielgerät, das der Kindergarten mithilfe einer Crowdfunding-Aktion der Raiffeisenbank Radevormwald finanzieren konnte: "Das alte Gerät, eine Rutsche, war im vergangenen Jahr nicht mehr durch den TÜV gekommen und musste in der Folge abgebaut werden", erzählte die Kindergartenleiterin. In der Tat: Derartige Spielgeräte müssen einmal pro Jahr auf ihre Sicherheit hin überprüft werden. "Daraufhin haben wir uns umgesehen, um ein neues Gerät anzuschaffen", sagte Niepott weiter.

Aber beim Sichten der Preise war zunächst einmal Ernüchterung angesagt: "Wir waren schon überrascht davon, wie teuer solche Sachen sind", sagte die Kindergartenleiterin und fuhr fort: "Der Wunsch, unseren Kindern im großen Freigelände etwas bieten zu können, war doch da." Da kam die Idee von Stefanie Pick, der Mutter eines Kindes im Kindergarten, gerade recht: "Sie arbeitet bei der Raiffeisenbank und erzählte vom Crowdfunding", sagte Niepott. Im April des vergangenen Jahres startete die Aktion, innerhalb von nur fünf Wochen war das Geld für ein neues Spielgerät zusammengekommen: "Das hat uns schon sehr positiv überrascht, auch dass viele uns unbekannte Menschen teils viel Geld gespendet haben, war richtig toll", sagte Niepott weiter.

Insgesamt wurden 5587 Euro gespendet, ein großer Betrag kam auch von der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen, sagte Niepott. Damit konnte eingekauft werden: "Wir haben uns für ein maßgefertigtes Gerät von der gemeinnützigen Wichernhaus GmbH in Wuppertal entschieden. Die Beratung, die wir von den Mitarbeitern bekommen haben, war so gut, dass wir gar nicht mehr weiter gesucht haben, sagte die Kindergartenleiterin. Es dauerte einige Monate, bis das Gerät im Dezember schließlich fertig gebaut war und im Außengelände in zwei Wochen aufgebaut werden konnte.

Und am Freitag war es dann endlich soweit: "Wir sind überwältigt und dankbar", sagte Niepott glücklich und die Kinder sangen "Wir feiern heut' ein Fest", ehe die rosa Schleife durchgeschnitten wurde und die Kinder das Klettergerüst mit verschiedenen Stationen erklimmen konnten. Und sie waren begeistert, etwa die vierjährige Lucy: "Mir gefällt besonders gut die Balancierstelle mit den roten Seilen", sagte das Mädchen und strahlte dabei. Der sechsjährigen Elea hatte es indes die Wackelbrücke angetan: "Die ist auch gar nicht schwierig", sagte sie und demonstrierte direkt ihr Geschick. Da wollte der kleine Silas nicht nachstehen: "Ich finde die ganze Anlage toll, mir gefallen alle Stationen", sagte der Fünfjährige, lachte kurz und machte sich auf den Weg, sie zu durchwandern.

