Kreis Mettmann/Solingen: Für Hobbyköche, Leckermäuler, Frisöre & Co

Viele Unternehmen in der Region locken ihre Kunden mit besonderen Angeboten in den Werksverkäufen. Eine Auswahl.

Die Region hat in Sachen Werksverkauf einiges zu bieten. Messer und andere Schneidwaren stehen in Solingen im Fokus. Aber das ist nicht alles. Auch Küchengeräte-Liebhaber und Süßigkeiten-Fans kommen auf ihre Kosten. Mode, Schuhe, Besteck und auch Brot locken im Kreisgebiet. Wo gibt es die besten Angebote? Eine Auswahl.

Haribo

Es war einmal ein kleiner Verkaufsraum, der an nur wenigen Stunden in der Woche geöffnet hatte. Vorrätig waren die gefragtesten Haribo-Klassiker wie Goldbären und Colorado - der Rest des Sortiments war jedes Mal aufs Neue eine Überraschung, da im Werksverkauf generell die Überproduktionen landeten. Nach einem umfassenden Umbau ist der Shop in Solingen zu einem wahren Süßigkeiten-Supermarkt geworden, der alles zu bieten hat, was das Haribo-Herz begehrt.

Ein Besuch in Gräfrath lohnt allein wegen der zahlreichen Produkt-Neuheiten und der riesigen Selbstbedienungstheke, an dem die Kunden ihren ganz persönlichen Mix aus ihren stets frischen Favoriten zusammenstellen können. Eins ist geblieben: das Bruch-Paket mit vier Kilogramm Inhalt, von dem maximal drei Kartons erworben werden können.

Groupe SEB

Was früher der Krups-Werksverkauf war, ist seit einiger Zeit der Factory Outlet Store der Groupe SEB. Durch den Zusammenschluss mit der französischen Marke hat sich das Sortiment des Walder Werksverkaufs erweitert, und Kunden finden nicht mehr nur Haushaltskleingeräte der Firma Krups, sondern auch Geräte von Lagostina, Moulinex, Rowenta und Tefal vor - von Küchenmaschinen und Stabmixern über den Kontaktgrill bis zum Staubsauger. Gepart werden kann hier bis zu 30 Prozent, bei B-Ware sogar bis zu 50 Prozent. Auch befinden sich hier die Annahmestelle des zentralen Werkskundendienstes sowie der Verkauf von Ersatzteilen und Zubehör für alle Marken.

Zu den Highlights für die Kunden zählen die "Schnäppchenmärkte", die mehrmals im Jahr veranstaltet werden und mit besonderen Angeboten locken. Ende Januar beginnen Umbaumaßnahmen, um den Shop weiterhin attraktiv und kundenfreundlich zu halten - im März soll alles fertig sein. Der Shop hat trotz der Umbauarbeiten geöffnet.

Zwilling

In Berlin, München, Frankfurt oder in Düsseldorf an der Königsallee gibt es Werksverkäufe des Schneidwarenanbieters Zwilling - so natürlich auch in der Solinger Firmenzentrale auf der Grünewalder Straße in Höhscheid. Der Verkauf von Zweiter-Wahl-Artikeln mit Preisnachlässen bis zu 40 Prozent beschränkt sich nicht nur auf Premium-Edelstahlprodukte aus dem Messer-Bereich. Vielmehr gibt es auch Küchenhelfer, Scheren, Kochgeschirr, Bestecke und Beauty-Instrumente. Zwilling ist eben ein Komplett-Anbieter, im Werksverkauf werden auch zum Unternehmen gehörende Markenartikel von Staub oder J.A. Henckels International angeboten.

Jordan Olivenöl

Zwar steht das Olivenöl, das die Familie Jordan in Griechenland herstellt, im Mittelpunkt. Doch längst kann sich der anspruchsvolle Gourmet bei einem Besuch des Jordan-Lagerverkaufs auf den neuesten Stand bringen, wenn es ums gute Essen geht. Regelmäßige Koch-Events, bei denen namhafte Köche mit Jordan-Produkten Schmackhaftes zubereiten, runden das Programm ab. Der Lagerverkauf in Aufderhöhe ist also ein Treffpunkt für Menschen, die gerne essen. Beratung wird beim Einkauf großgeschrieben. Auf der Website des Unternehmens findet sich darüber hinaus alles Wissenswerte rund ums Olivenöl und die übrigen Produkte.

Kochshop Solingen

Der Werksverkauf mit den Hausmarken Küchenprofi, Cilio, Zassenhaus und Spring gehört zu den größten in Solingen - sowohl hinsichtlich der Fläche als auch des Sortiments. Auf 300 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet der Laden alles, was das Herz von Kochprofis und -fans höher schlagen lässt: Das Angebot reicht vom Schneebesen über Schneidbretter und Auflaufformen bis zu hochwertigen Küchenmaschinen. Rabatte gibt es auf die vier Hausmarken grundsätzlich, darüber hinaus erfreuen sich die Tische mit 2. Wahlartikeln und Restposten immer größerer Beliebtheit. Als sinnvolle Ergänzung zu den Eigenmarken gehören zum Sortiment des Kochshops auch Marken wie GU mit zahlreichen Kochbüchern und Kitchenaid mit diversen Küchengeräten, darunter auch die beliebte Küchenmaschine im Retro-Look. Zweimal im Jahr, meistens im Frühjahr und im Herbst, wird ein Sonderverkauf veranstaltet, bei dem die Verkaufsfläche zusätzlich auf das Lager ausgeweitet und somit auch das Sortiment erweitert wird. Auch Kochvorführungen in der Showküche sind keine Seltenheit. So standen letztes Jahr selbst gemachte Nudeln, asiatischer Wok und Weihnachtsplätzchen auf dem Programm. Über aktuelle Termine wie Kochevents und Sonderverkäufe informiert der Newsletter, zu dem man sich auf der Homepage des Kochshops anmelden kann.

Wüsthof

Im Werksverkauf der Firma Wüsthof steht dem Kunden eine eingeschränkte Auswahl aus dem Sortiment zur Verfügung, darunter Messer (auch im Set), Scheren und Küchenhelfer. Das Besondere hierbei: Auf jeden Artikel gibt es Rabatt, mindestens 30 und bis zu 65 Prozent - abhängig davon, ob es sich um B-Ware, Auslauf- oder Sondermodelle handelt.

Mono

Das Familienunternehmen mono in Mettmann verkauft ein vielfältiges Sortiment an handgefertigten Bestecken, Teezubehör und Tischaccessoires. In dem "design factoryshop" werden, neben den fehlerfreien Artikeln, sogenannte B-Waren vergünstigt verkauft. Die minimalen Schönheitsfehler sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen.

Wie aus einem einfachen Stück Metall in aufwendiger Handarbeit Messer, Gabel und Löffel entstehen, kann man am Freitag, 9. Juni, von 20 bis 24 Uhr bei der Produktionsbesichtigung "Nachtschicht" erkunden. Der Shop wird ebenfalls geöffnet sein.

Ara-Schuhe

Mehrere tausend Schuhe vorrätig hat die Ara Shoes AG in ihrem Langenfelder Outlet-Store. Auf 800 Quadratmeter Ladenfläche gibt es eine große Auswahl an Damen-, Herren- und Kindermodellen. Zu finden sind Sneaker und Schnürer ebenso wie Slipper, Ballerinas, Pumps, Stiefel und Stiefeletten sowie Hausschuhe. Nach Angaben von Ara spart der Kunde gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung 30 Prozent. Der Werksverkauf ist gut über die A 3 und die Hardt (L 402) erreichbar. Die Ara-Schuhwerke wurden 1951 an dieser Stelle eröffnet. Die Serienproduktion der Schuhe wurde jedoch inzwischen komplett ins Ausland verlagert, etwa nach Portugal, Osteuropa und Indonesien. Dennoch stellt Ara regelmäßig preisgekrönte Schuhfertiger-Azubis.

Harry-Brot

Zu jeder Harry-Großbäckerei gehört ein sogenanntes "Factory Outlet". Dort nutzen Harry-Mitarbeiter und Verbraucher die Gelegenheit, frisches Harry-Brot direkt aus der Bäckerei zu günstigen Preisen einzukaufen. Ein Brot-, Brötchen- und Kuchen-Outlet gibt es beim Harry-Betrieb in Ratingen-Tiefenbroich.

