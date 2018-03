Heiligenhaus: Mit Hamster Paule das Lesen lernen

Dank einer Buch-Spende des Rotary-Clubs heißt es bei den Zweitklässlern der Regenbogen-Schule "Hamster-Alarm". Von Henry Kreilmann

"Lesen ist ein grenzenloses Abenteuer der Kindheit", sagte einmal Astrid Lindgren, und wer könnte das besser wissen als sie? Doch die Bücher der schwedischen Kinderbuchautorin und die ihrer zahlreichen Kollegen erreichen längst nicht jedes Kind um deren Fantasie zu beflügeln.

Leider, finden auch Eggert de Weldige, Präsident des Velberter Rotary Clubs, und Club-Mitglied Wolfgang Schlieper. Deswegen ist der Club im Rahmen des Club-Projektes "LLLL - Lesen lernen, Leben lernen" seit neun Jahren in ausgewählten Schulen unterwegs und das mit ganz besondere Geschenken dabei: Bücher. Gestern kamen die Zweitklässler der langjährigen Kooperationspartner, die Regenbogen-Grundschule und die Grundschule Schulstraße, als zwei von insgesamt elf Kooperations-Schulen im Bereich Heiligenhaus/Velbert in den Genuss von Margret Nettens "Hamster-Alarm".

Die Rotarier sorgten dabei für große Augen bei den Grundschülern, denn jeder von ihnen bekam ein Buch geschenkt. "Wir haben in den vergangenen Jahren erfahren müssen, dass es für viele Schüler das erste eigene Buch überhaupt ist", bedauert Schlieper. Das kann auch Ellen Schieferstein bestätigen, über die Gründe dafür kann die Schulleiterin allerdings nur spekulieren: "Lesen steht in manchen Familien einfach nicht mehr im Vordergrund. Ich schätze, das liegt an der eigenen Bildungsferne mancher Eltern, aber auch am Fernsehen, das den Eltern vermeintlich das Geschichten-Erzählen abnimmt." Im Fokus des Rotarier-Projektes sind deswegen gerade die Schulen in Problem-behafteteren Vierteln.

Gestern ließen es sich die beiden Rotarier nicht nehmen, die Buchspenden selbst an den Lesenachwuchs zu überreichen, der mit den Büchern auch im Unterricht arbeiten wird. "Das passt ganz wunderbar, denn nach unserer Projektwoche zum Thema Piraten, werden Tiere das große Thema im Sachunterricht sein", verrät Lehrerin Silke Reker, die obendrein ein Begleitheft erhielt. In ihrer Klasse sorgten die neuen Bücher dabei für Begeisterung, viele kleine Hände blätterten sofort durch die Seiten. Und was ein Hamster ist, die Frage ist für die Schüler auch kein Problem.

Denn auch die Geschichte ist spannend: "Die Familie von Goldhamster Paule will in einen langen Urlaub fahren, da kann Paule aber leider nicht mit", erzählt Wolfgang Schlieper. "Deswegen soll Paule zu Freunden und zu deren Hamster Karlchen. Und dann beginnt ein echtes Abenteuer. Aber mehr erzähle ich euch nicht, ihr könnt das ja selbst lesen." Und schon ist die Leselust geweckt. Neben den Buchspenden fördert der Rotary-Club die Regenbogen-Grundschule auch mit einem Trommelprojekt. Das war eine Idee der Schulleiterin und die kommt bei den Schülern super an. "Wir sind immer offen, für solche Ideen", sagen die Rotarier, die sich Jugendförderung weit oben auf ihre Agenda geschrieben haben.

