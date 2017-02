Velbert: Unbekannte beschmieren Rettungswagen während eines Einsatzes

In Velbert hat ein Unbekannter am Donnerstagabend ein Auto des Rettungsdienstes mit Farbe verunstaltet - während im Inneren ein Einsatz lief. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Während die Rettungshelfer am Donnerstagabend um 23.50 Uhr an der Voßnacker Straße in Velbert- Langenberg einen Patienten im Rettungswagen notfallmedizinisch versorgten, wurde der Wagen von außen beschmiert. Ein unbekannter Täter malte mit Farbe an die Seitenwand des Rettungswagens.

Einer der Rettungssanitäter wurde auf den Unbekannten aufmerksam, konnte aber nur noch sehen, wie dieser in Richtung Nierenhofer Straße flüchtete.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

-ca. 25- 30 Jahre alt

-jugendliches, sportliches Aussehen

-trug ein Cappy

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Velbert jederzeit entgegen. Telefon: 02051-946-6110

(lsa/siev)