Rhein-Kreis Neuss: Energie-Scouts haben ihre Arbeit aufgenommen

29 Auszubildende aus neun Unternehmen haben ihre Arbeit als Energie-Scouts aufgenommen. Ihre Aufgabe: in ihren jeweiligen Betrieben nach Energie-Einsparmöglichkeiten suchen und Mitarbeiter für das Thema sensibilisieren.

"Viele Unternehmen streben nach Möglichkeiten, um Energie einzusparen. Aber im betrieblichen Alltag fehlt oft die Zeit, nach Einsparpotenzialen zu suchen", erklärt Benita Görtz aus dem Fachbereich Innovation und Umwelt der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein. "Genau da setzt das Projekt 'Energie-Scouts' an." Bei dem Projekt der Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz werden die Auszubildenden in drei Workshops im Bereich Energie und Energieeffizienz geschult. Dazu lernen sie den Umgang mit Messtechnik und erhalten Schulungen zu Kommunikations- und Präsentationstechniken.

Während der Projektzeit entwickeln die Teilnehmer ein Energieeinsparprojekt, das auf den eigenen Betrieb zugeschnitten ist. Die Ergebnisse werden Ende April einer Jury vorgestellt und bewertet. Unter anderem nimmt Alunorf teil. Das Projekt wird fortgesetzt. Interessierte Unternehmen können sich an Benita Görtz wenden - telefonisch unter 02131 9268573 oder per E-Mail an goertz@neuss.ihk.de.

Quelle: NGZ