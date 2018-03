später lesen Rhein-Kreis Neuss Personalwechsel bei der Commerzbank FOTO: Foto. Commerzbank FOTO: Foto. Commerzbank 2018-03-16T19:23+0100 2018-03-17T00:00+0100

Nadine Morsbach (32) hat die Leitung des Wealth Managements in der Commerzbank-Niederlassung in Neuss übernommen. Sie folgt auf Roland Haffner, der nunmehr zum Leiter Wealth Management nach Düsseldorf berufen wurde. Gemeinsam mit ihrem 16-köpfigen Team verantwortet Morsbach das Geschäft mit mehr als 2500 vermögenden Kunden und einem Gesamtvolumen von knapp 1,1 Milliarden Euro. "Neuss ist einer unserer wichtigsten Wealth Management-Standorte in Deutschland", betont Morsbach. Die gebürtige Solingerin ist seit über 16 Jahren Commerzbankerin.