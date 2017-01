Lokalsport: Mit Bestleistung zum Kreismeistertitel

Starter Auftritt der Leichtathleten aus dem Rhein-Kreis Neuss bei den Hallenwettkämpfen im Sportpark Düsseldorf. Von Dirk Sitterle

Geschätzte Gäste auf dem Siegertreppchen waren die Leichtathleten aus dem Rhein-Kreis bei den in Düsseldorf ausgetragenen Kreishallenmeisterschaften der Männer, Frauen und Senioren.

Für den TSV Bayer Dormagen auf Rang eins sprintete Kieron Ludwig über 400 Meter. Auf dem Weg zum Titel bei den Männern verbesserte der 18-Jährige in 51:87 Sekunden seine persönliche Bestleistung um glatte drei Sekunden. Das fand sein Trainer Peter Kurowski "sehr beachtlich", gehört sein Schützling doch noch zur Altersklasse U20. Besonders hob der TSV-Coach den Auftritt von Kai Heimes hervor: Mit seinen erst 16 Jahren kam er als U18-Athlet für die Wertung zwar nicht infrage, doch auf der Bahn belegte er hinter Ludwig mit neuer persönlicher Bestmarke von 52,63 Sekunden Rang zwei.

Schnell wie nie zuvor war das Duo vom Höhenberg auch über 200 Meter unterwegs: Ludwig lief in 23:29 Sekunden hinter Tobias Mausbach vom TV Herkenrath (22:86) und Thomas Klemens von der SG Kaarst (23:12) auf den dritten Rang, Heimes wurde in 23:74 Sekunden guter Sechster. Leistungen, die den beiden Dormagenern Tickets für die in knapp zwei Wochen in Leverkusen stattfindenden Nordrheinmeisterschaften bescherten. In der Kreiswertung schaffte es hinter Klemens und Ludwig auch der Kaarster Oliver Schenk (23:42) auf Podest. Über 800 Meter überzeugte der Dormagener Simon Schophaus in 2:05,33 Minuten als Zweiter im Gesamteinlauf hinter Till Grommisch vom TLV Germania Überruhr (2:02,72).

Stets für vordere Plätze sind auch die Leichtathletinnen des ASC Rosellen gut: So sicherte sich bei den Frauen Sonja Beba in 63:33 Sekunden (Kreis-)Rang eins vor Ute Jenke, die 76,76 Sekunden benötigte. Den Kreistitel mit nach Hause brachte zudem Nina Wimmer (W35) über 800 Meter in 2:29,43 Minuten. Ute Jenke rundete den guten Tag für den ASC als Dritte der Altersklasse W50 in 2:50,15 Minuten ab.

Gewohnt erfolgreich schnitten die Oldies des TSV in Düsseldorf ab: In der Altersklasse M80 gewann Fred Ingenrieth über 60 (11 Sekunden) und 200 Meter (39:24), dabei verwies er seinen Vereinskollegen Karl-Heinz Buss (60: 11,75; 200: 41,35) jeweils auf Rang zwei. Dieter Wolf beendete die 200 Meter in 46:28 Minuten als Vierter, im Kugelstoßen siegte er mit 10,29 Metern vor Heinz-Georg Schmitz (9,91).

Quelle: NGZ