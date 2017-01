Ngz-Sportlerwahl: Wählen Sie die NGZ-Sportler des Monats Dezember

Die NGZ-Sportlerwahl wird unterstützt von den Partnern für Sport und Bildung - wen Sie wählen und was Sie gewinnen können sehen Sie hier.

Rhein-Kreis (NGZ) Die Neuß-Grevenbroicher Zeitung sucht die "Sportler des Monats". Fünf Kandidaten, die im vergangenen Monat durch besondere Leistungen oder Erfolge auf sich aufmerksam gemacht haben, sind von der Sportredaktion ausgesucht worden. Wer von ihnen "Sportler des Monats" wird, entscheiden die Leser.

Sie können per Telefon ( 01379/ 88 66 15 -01 bis -05, legion 50 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) abstimmen. Mit den letzten beiden Ziffern bestimmen Sie Ihren Wunschkandidaten. Oder SMS mit Kennwort "ngz1", Leerzeichen, die Endziffer Ihres Favoriten und Ihre Adresse an an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS). Mehrfachnominierungen sind möglich. Die Kandidaten finden Sie auch unter www.ngz-online.de.

Die Telefone sind freigeschaltet bis Dienstag, 10. Januar 2016, 24 Uhr. Unter allen Teilnehmern die ihre Adresse angeben, wird ein Gutschein für einen Monat Training bei der medicoreha Neuss, Preußenstraße 84 a, verlost.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Gewinne können nicht in bar ausgezahlt werden.

Quelle: NGZ