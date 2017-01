später lesen Alpen FDP diskutiert über die Kölner Silvesternacht FOTO: FDP FOTO: FDP Teilen

2017-01-16

Zum FDP-Ortsparteitag hat sich für Donnerstag, 19. Januar, ein prominenter Liberaler angesagt. Marc Lürbke, innenpolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion und Obmann im Untersuchungsausschuss rund um die Ereignisse der Kölner Silvesternacht 2015, spricht über die innere Sicherheit im Land und wird auch über seine Arbeit im Ausschuss berichten. Weiterer Gast wird der FDP-Landtagskandidat für Alpen, Kamp-Lintfort, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten, Stephan Heuser aus Kamp-Lintfort sein. "In diesem Jahr stehen keine Kommunalwahlen an, so dass wir uns auf die Berichte des Partei- und Fraktionsvorsitzenden und die beiden Gäste konzentrieren können", so Michael Weis, Schriftführer der FDP Alpen. Der Parteitag ist öffentlich und beginnt um 19 Uhr im Torenhof in Menzelen-Ost.