Rommerskirchen: Erste Bushaltestellen werden barrierefrei

Gemeinderat berät heute über die barrierefreie Umrüstung. Erster Teilabschnitt kostet 120.000 Euro.

Bordsteine an Bushaltestellen sollen in den nächsten Jahren so auf 18 Zentimeter Höhe erhöht werden, dass sie auch für Senioren mit Rollator, Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen besser zu nutzen sind. Bis zum Jahr 2022 soll die Umrüstung von knapp 60 Bushaltestellen im Gemeindegebiet auf eine behindertengerechte Nutzung erfolgt sein. Heute Abend können die Mitglieder des Gemeinderates den Start ermöglichen: Wenn sie dem Beschlussvorschlag der Verwaltung folgen, können Einplanungs- und Förderanträge gestellt werden, so dass bald die ersten von zunächst acht barrierefreien Bushaltestellen in Eckum und Rommerskirchen für rund 120.000 Euro gebaut werden können. Der Verkehrsverbund wird 90 Prozent der Kosten übernehmen.

"Wenn heute Abend der Rat seine Zustimmung gibt, wird das Projekt verwirklicht", weist Bürgermeister Martin Mertens darauf hin, dass in drei bis vier Wochen die Umrüstung bereits begonnen werden könne. Für den ersten Teilabschnitt hat die Gemeinde bereits die Einplanungsmittel des VRR erhalten. "Für die Bewilligung ist noch ein förmlicher Ratsbeschluss nötig", schreibt Mertens in der Beratungsvorlage zum Rat, der heute um 18 Uhr beginnt.

Der deutliche Höhenunterschied zwischen der Einstiegskante und dem Bürgersteig an den Haltestellen, die viele Fußgänger kaum wahrnehmen, soll angepasst werden. Der Umbau erfolgt in drei Abschnitten: Dazu wurden die rund 80 Bushaltestellen in die Bereiche der südlichen Ortsteile (35 Haltepunkte zwischen Vanikum und Anstel), der nördlichen Ortsteile (26 Haltepunkte zwischen Evinghoven/Oekoven und Villau) und der freien Strecke (weitere etwa 20 Haltepunkte) untergliedert. Letztere wurden zurückgestellt, weil dort die geringe Nutzung einer vergleichsweise hohen Investition von geschätzten 600.000 Euro gegenübersteht.

Vorgezogen wird jetzt die Bushaltestelle "Butzheim Landstraße", da sie beim Neubau der Rettungswache ohnehin um einige Meter nach Norden verlegt werden muss.

(cw-)