Nach dem Aufbruch zweier Pkw in Rommerskirchen-Eckum ermittelt die Polizei und sucht Zeugen.

Auf dem Park & Ride Parkplatz an der Bahnstraße in Eckum brachen unbekannte Täter in einen VW Passat und einen BMW der 2er Serie ein. Die Automarder hatten an beiden Autos die Scheiben eingeschlagen und anschließend deren Innenräume durchsucht. Art und Umfang der Beute sind noch unbekannt.

Ein Spaziergänger entdeckte die beschädigten Fahrzeuge am Montagnachmittag um 15 Uhr und informierte daraufhin die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei unter 02131 3000 entgegen.

(cbo)