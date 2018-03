später lesen Kurioser Fall in Solingen Ladendieb flüchtet sich in fremdes Auto 2018-03-16T11:20+0100 2018-03-16T11:23+0100

Das eher ungewöhnliche Versteck half am Ende auch nichts mehr. Ein Ladendieb ist am Donnerstagabend vor einem Ladendetektiv in das Auto einer Frau geflüchtet - um dort später doch noch festgenommen zu werden.