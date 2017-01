Schwalmtal: Amerner Schützen erhalten das Anno-Santo-Kreuz

St.-Sebastianus-Bruderschaftler pilgerten nach Rom

Eine Delegation der St.-Sebastianus-Schützen aus Amern hat beim Gottesdienst zur Kommunionvorbereitung in der Kirche St. Georg das Anno-Santo-Kreuz bekommen. Hans Crone, Klaus van Gansewinkel, Peter Schommer, Manfred Boots und der erste Vorsitzende Friedhelm Pielen waren im September nach Rom gepilgert - zeitgemäß mit dem Flugzeug. Anlass war das Heilige Jahr, das Papst Franziskus ausgerufen hatte. Vier Frauen begleiteten die Bruderschaftler. Pfarrer Wilhelm Kursawa überreichte den Orden dem 74-jährigen Manfred Boots, der die Auszeichnung für die Bruderschaftler tragen darf. Die dazugehörende Urkunde überreichte der stellvertretende Diözesanbundesmeister Franz Rosenberger.

Die Reise nach Rom hatte Wolfgang Toll ausgearbeitet. Die Schützen besichtigten viele Kirchen. Highlight ihrer Reise war der Besuch des deutschen Friedhofs am Petersdom: Dort wurden deutsche Pilger beerdigt, die die Rückreise nicht mehr antreten konnten. Einen besonderen Eindruck hinterließ die Gruppen-Audienz beim Papst. "Das war ergreifend, mit 300.000 Menschen auf dem Petersplatz zu stehen. Jede Gruppe wurde einzeln namentlich aufgerufen und grüßte mit lauten Rufen zurück", berichtet van Gansewinkel. Nach den Bestimmungen des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften kann das Anno-Santo-Kreuz in jedem Heiligen Jahr einer Bruderschaft oder einem Bezirksverband bei Teilnahme an einer vom Bund durchgeführten oder bestätigten Romfahrt einmal verliehen werden. Das Kreuz wird in der Regel vom ältesten Teilnehmer getragen.

(bigi)