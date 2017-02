später lesen Wermelskirchen Kirchenkino zur Keupstraße 2017-02-16T18:27+0100 2017-02-17T00:00+0100

Der Dokumentarfilm zum Nagelbombenanschlag in Köln-Mülheim im Jahr 2004 - "Der Kuaför aus der Keupstraße" - wird beim Kirchenkino am Mittwoch, 22. Februar, 20 Uhr, im Film-Eck gezeigt. Der Film beschäftigt sich mit der Aufarbeitung des Anschlages und wie die betroffenen Familien heute damit umgehen. Als Gesprächspartner wird am Kinoabend Mitat Özdemir dabei sein, damals Vorsitzender der Vereinigung der Geschäftsleute in der Keupstraße, heute aktiv in der "Initiative Keupstraße", die die Aufarbeitung des NSU-Komplexes zum Ziel hat. Besonders eingeladen sind zu diesem Film die türkischen Mitbürger in Wermelskirchen, schreibt Pfarrer Ulrich Seng in seiner Ankündigung. Auch türkischsprachige Einladungskarten seien dem Türkischen Verein überbracht worden.