Wesel: Der Wunsch nach Frieden in Bildern

Der syrische Künstler Adib Khalil hat für 18 Jugendliche einen Workshop veranstaltet. Auch seine eigenen Werke kamen zur Sprache.

18 junge Ehrenamtliche aus den Kirchenkreisen Kleve und Wesel haben jüngst an einem Workshop mit Adib Khalil teilgenommen. Dieser ist ein syrischer Künstler, der zurzeit im Jugendgästehaus "Quelle" in Kerken lebt. In Damaskus hat der Maler an der Universität Kunst unterrichtet.

Khalil erzählte den 18 Jugendlichen von seinem Leben in Syrien, von seiner Flucht und seinem Neuanfang hier am Niederrhein. Er zeigte den Jugendlichen viele seiner Bilder, die seinen Wunsch nach Frieden ausdrücken sollen und in denen er seine persönlichen Kriegserlebnisse verarbeitet.

Alle Teilnehmer des Workshops waren tief beeindruckt von den Kunstwerken des syrischen Kriegsflüchtlings, von denen jedes seine eigene Geschichte hat. In dem Workshop erklärte er den jungen Menschen zudem die Grundbegriffe des Malens und unterstützte sie bei der Umsetzung ihrer Ideen.

Am Ende des Abends hatten die jungen Malerinnen und Maler vier großformatige Kunstwerke mit Acrylfarben auf die Leinwände gebracht. Adib Khalil hat aber viel mehr bewirkt, als jungen Menschen beim Malen zu helfen.

Während des Workshops wurde gesprochen, diskutiert und nachgefragt. Die Teilnehmenden haben viel gelernt, von Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, um zu überleben. Die Situation von Kriegsflüchtlingen, von deren Leben zu erfahren und sie persönlich kennenzulernen, hat auch die Vorstellungen vieler Jugendlichen verändert.

Adib Khalil Khalil über seine Arbeiten: "Meine Bilder spiegeln den Wunsch nach Frieden wieder und sind ein Zeichen gegen den Krieg. Buchstaben, Symbole, Zeichen und Farben sind meine Sprache" Dies möchte er hier in Deutschland jungen Menschen vermitteln. Es ist gelungen.

