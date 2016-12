Wesel: Kondolenzbuch für die Opfer des Terroranschlags in Berlin

Zum Zeichen der Anteilnahme mit den Opfern des Terroranschlags in Berlin hat Bürgermeisterin Ulrike Westkamp veranlasst, dass im Foyer des Rathauses ein Kondolenzbuch ausgelegt wird.

Bürger sind eingeladen, sich in das Kondolenzbuch, das bis zum 13. Januar 2017 ausliegen wird, einzutragen. Auf der ersten Seite des Buches heißt es: "Durch den feigen terroristischen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin am Abend des 19. Dezember 2016 haben viele unschuldige Menschen ihr Leben verloren, zahlreiche wurden verletzt. Diese Tat stürzt Betroffene, Familien, Angehörige und Freunde in unermessliches Leid. Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind bei den Opfern und den betroffenen Familien. Ihnen sprechen wir unser aufrichtiges Beileid und unsere Anteilnahme aus."

Quelle: RP