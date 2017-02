Stadt Willich: Buntes Karnevalstreiben in Neersen

Heiter und ungezwungen war gestern die Stimmung beim kleinen Rosenmontagszug der KG Schlossgeister in Neersen. Besonders Kinder und Jugendliche standen im Mittelpunkt des närrischen Treibens. Von Willi Schöfer

Klar, dass der Neersener Rosenmontagszug von der Größe her noch nicht ganz an die Lindwürmer aus den Hochburgen Düsseldorf oder Köln herankommt. Dies ist auch nicht beabsichtigt. Der kleine närrische Zug, der sich gestern auf den Weg durch den Stadtteil machte, war überschaubar, aber dennoch bunt und sehenswert.

"Wir fangen mal klein an, schauen erst einmal, ob es passt, ob die Kinder den Zugweg aushalten und ob wir genügend Wurfmaterial dabei haben", sagte kurz vor dem Startschuss um 14.11 Uhr Daniela Bäumges. Sie ist eine von vielen Müttern und Vätern, die sich schon zur Grundschulzeit ihrer Kinder an der Astrid-Lindgren-Schule in Schiefbahn kennenlernten. Die 35-köpfige Piratengruppe zog zum ersten Mal mit kleinem Piratenboot beim Schlossgeister-Umzug mit. Mühelos schafften sie die etwa 3,5 Kilometer.

FOTO: Kaiser Wolfgang

FOTO: Kaiser Wolfgang

Schon zu Beginn hatten sich Hunderte von Schaulustigen im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Vinhovenplatz eingefunden und warteten darauf, dass aus dem Wagen der Zugleitung mit Herbert Noever am Steuer das Kommando kam: "Dä Zoch kütt". Die als Leuchttürme, Turtles oder Blumenfreunde kostümierten Jecken schmissen sich die Helaus, das Konfetti oder vom Zug aus die Kamelle um die Ohren. Anstatt Kamelle gab es von den Neersener "Kindsköpp" aber auch Nützlicheres, so Krawatten und sogar Vokabel- und Hausaufgabenhefte. Einmal mehr hatte der Freundeskreis selbst seine "Hausarbeiten" gemacht, fiel erneut durch eine schöne und originelle Fußgruppe auf. Aus den Kindern und Eltern waren bunte Raupen geworden. Eine davon war die Mit-Organisatorin Renate Lietz. Sie hatte sich schon als Schmetterling entpuppt, während ihr Ehemann Arno den kleinen Motiv- und Bagagewagen fuhr.

Leider blieb im Wagen der veranstaltenden Schlossgeister der Thron unbesetzt. Es gab nämlich kein Kinder-Prinzenpaar. Wenngleich an anderer Stelle mittlerweile ausgewachsene Prinzessinnen mitzogen. So waren aus den "Unverwüstlichen" US-Nordstaatler mit historischen Uniformen und Kleidern geworden. Und mittendrin lief Jennifer und Nina Limbach mit, die vor über 20 Jahren schon mal Prinzessinnen in der Willicher Grundschule im Mühlenfeld waren. "Und wir sind weltoffen, haben sogar einige Schiefbahner mit an Bord", sagte schmunzelnd Dieter Kayser. 28 Unverwüstliche waren es diesmal.

"Polizei-Chef" und Hauptkommissar Heinz-Peter Nefen erlebte mit seinem Kollegen, Oberkommissar Michael Gelsz, einen stimmungsvollen Rosenmontag, den sich auch viele Meckis nicht entgehen lassen wollten. In den Masken und unter den Bürstenhaarschnitten verbarg sich die von Karin Muschik angeführte Straßengemeinschaft "Am Tanneböschke". "Unsere Gemeinschaft gibt es schon seit 47 Jahren, und wir ziehen zum 38. Mal beim Neersener Rosenmontagszug mit", sagte Karin Muschik mit ein wenig Stolz. Die Neersener "Niersbienen" mit ihrer Vorsitzenden Sonja Peiffer hatte das Elferrats-Kostüm aus ihrer mehr als gelungenen Prunksitzung gleich angelassen: die weißen Perücken und die venezianischen Kleider und Masken. Am Rand standen unter anderem einige Pfadfinder der KG "Torfmöps" und die neue rot-weiße Funkengarde der Schlossgeister, die ihren ersten großen Auftritt erst in der nächsten Session haben wird.

