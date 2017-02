Stadt Willich: Gasleitungsbau hat Segen der Bauern

Dialogmärkte in unserer Region

Stadt Kempen / St. Hubert

Montag, 13. März, 19 bis 21 Uhr, Forum St. Hubert, Hohenzollernplatz 19, Kempen

Stadt Willich Mittwoch, 8. März, 19.30 bis 21 Uhr, Kulturhalle, Schulstraße 1 in Willich.

In Tönisvorst gibt es keinen eigenen Termin, ein früherer Termin in der Nähe ist in der Gemeinde Rheurdt, Dienstag, 21. Februar, 19.30 bis 21.30 Uhr, Grundschule Rheurdt, Meistersweg 6.