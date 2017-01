Silvesterlauf: Sportlicher Jahresausklang in entspannter Atmosphäre

Der Startschuss zum Silvesterlauf in der Hees ist unüberhörbar. Dann setzt sich ein riesiger Pulk in Bewegung. Jung und Alt, zwei- und Vierbeiner. Der Silvesterlauf am letzten Tag des Jahres ist für viele ein Muss - ihre Königsdisziplin sozusagen. "An Tagen wie diese", der Song der Toten Hosen kommt da dem ein oder anderen in den Sinn. Vom Zielpunkt aus lässt sich das Geschehen entspannt beobachten. Dort haben sich die Zuschauer bereits versammelt, um die Läufer zu begrüßen. Von Sabine Hannemann

"Das sieht gut aus", meint Jakob Jung mit Blick auf das Teilnehmerfeld. Wie in jedem Jahr können die Aktiven aus Strecken zwischen fünf, 7,5 und zehn Kilometern wählen. Das Tempo ist unwichtig, die entspannte Atmosphäre ist das eigentliche Geheimnis der Veranstaltung, für die es keine vorherige Anmeldung bedarf. Auch die Zeitmessung entfällt. "Die Strecken sind bewährt", meint Willi Spettmann, Ehrenvorsitzender der ausrichtenden Veener Borussia.

Schon nach einer halben Stunde sind die Ersten am Ziel. "Ein absolutes Muss", meint Hans-Jörg Tümmers aus Borken. "Der Lauf war absolut toll. Man rennt geschützt durch den Wald." Tümmers gehört ÜWG Essen 94, andere sind in den örtlichen Sportvereinen organisiert, wie die Trikot-Aufschriften verraten. Mit dabei sind David Höptner (12) und sein Freund Linus van Treek (12), beide Mitglieder der Borussia. "Toll, wenn man nochmals sein Bestes geben kann. Der Ansporn ist einfach da", sagen sie. Vielleicht sorgt auch die Belohnung für ein zügiges Vorwärtskommen. Tümmers: "Ich freue mich schon beim Start auf die Quarkbällchen." Auch das gehört zum Veener Silvesterlauf: Kakao und Zitronentee für den Nachwuchs, Glühwein für die Erwachsenen. Michaela van Bebber ist zum ersten Mal dabei: "Ich habe es problemlos geschafft. Man kann das Jahr so hervorragend abschließen und hinter sich lassen." Die fünf Kilometer ist sie ganz locker gelaufen. "Dabei konnte ich mich sogar unterhalten." Wie beliebt diese Veranstaltung in der Hees ist, lässt sich schon an den Nummernschildern der parkenden Autos ablesen.

An die Anfänge des Events können sich die Macher noch gut erinnern. Mittlerweile sind's über 35. Ausgaben. Den Start machten damals Inge Spettmann mit Sportkameradinnen wie Gertrud Fürtjes, Lilo Kroll und Monika Fußangel als sogenannte Heesjogger. "Wir wollten am Silvesterlauf in Sao Paulo teilnehmen. Aber die wollten uns nicht, also haben wir unseren eigenen Lauf kreiert", erklärt Willi Spettmann mit einem Augenzwinkern. Er empfing die Heesjoggerinnen damals am Ziel mit Sekt. Schnell machte das sportliche Erlebnis die Runde, der Veener Silvesterlauf war geboren. Heute nehmen die Heesjogger nicht mehr aktiv teil. "Wir versorgen schon seit Jahren die Läuferinnen und Läufer am Ziel", sagt Inge Spettmann. Und in dieser Disziplin macht ihnen so schnell niemand etwas vor.

Quelle: RP