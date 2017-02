Lokalsport: SV Millingen II zeigt TuS Borth lange Nase

Tischtennis: Die "Buben" behielten im Topspiel der Bezirksklasse mit 9:6 die Oberhand. Die Bezirksliga-Herren des Vereins gewannen sogar mit 9:0. Der TuS Xanten kletterte auf Tabellenrang sechs. Von Stefanie Kremers

Die Millinger Tischtennis-Herren haben sich im Derby eine gute Ausgangssituation in der Bezirksklasse verschafft. Xanten müht sich weiter im Abstiegskampf.

Bezirksliga: Im Schnelldurchlauf hat der SV Millingen gegen den Tabellenvorletzten mit 9:0 gewonnen. Der TV Voerde II hat sich wohl schon damit abgefunden, in einigen Monaten eine Klasse tiefer zu spielen. "Voerde war ohne Nummer Zwei und Elan angereist. So macht Tischtennis keinen Spaß", kritisierte Teamsprecher Thomas Christians den lustlosen Auftritt des Gegners. Die "Buben" spielten ohne den erkrankten Klaus Fuchs. Nächsten Sonntag fährt der Tabellenzweite zum TV Mehrhoog. Dort wird der SVM einen schwereren Stand haben. Punkte: Christians/Tchurz, Sowinski/Maas, Müller/Ehlert, Sowinski, Christians, Maas, Müller, Tchurz, Ehlert.

Bezirksklasse: Im Aufstiegsringen der Gruppe 1 bleibt es spannend. So setzte sich Spitzenreiter SV Millingen II mit 9:6 gegen Verfolger TuS Borth durch. Henning Blankenstein bleibt trotzdem verhalten. "Ob wir Kapellen und Borth am Ende tatsächlich noch einen Strich durch die Rechnung machen, steht auf einem anderen Blatt. Bei noch sechs ausstehenden Spielen wage ich keine Prognose", sagte der Akteur aus dem unteren Paarkreuz der "Buben".

Bei den Borthern spielten Günter Scheepers sowie Michael Potjans im mittleren und unteren Paarkreuz zu null. Zwei weitere Niederlagen in den Eingangsdoppeln kosteten die Gäste einen Punktgewinn. Für den TuS ist die Schlappe kein Weltuntergang. "Millingen ist aktuell in der besten Position. Es liegt nicht mehr in unserer Hand. Der dritte Platz wäre auch vollkommen in Ordnung", sagte TuS-Spitzenmann Peter Potjans, dessen Sextett bereits in der Rückrunde gegen Kapellen verlor. SVM-Punkte: van Bebber/Spettmann, Wolf/Blankenstein, Wolf (2), Blankenstein (2), van Bebber, Ehlert, Wesling; TuS-Punkte: P. Potjans/Manegold, P. Potjans (2), Burgstahler, Manegold, W. Scheepers. Bereits am Samstag war Borth seiner Favoritenrolle gegen den SV Kevelaer-Wetten II gerecht geworden und hatte mit 9:5 gewonnen. Punkte: P. Potjans/Manegold, W. Scheepers/M. Potjans, P. Potjans (2), W. Scheepers (2), G. Scheepers, Manegold, M. Potjans.

Der eingeplante Erfolg beim Schlusslicht entpuppte sich für den TuS Xanten als ein zäheres Unterfangen als erwartet. Nach zweieinhalb Stunden setzten sich die Domstädter dann aber doch noch mit 9:5 durch. "Der Sieg war allerdings zu keiner Zeit gefährdet", meinte Spitzenspieler Michael Zeltsch. Durch die zwei Zähler steht Xanten wieder auf Rang sechs, hat allerdings nur zwei Punkte Vorsprung auf die Kranenburger, die den Relegationsplatz inne haben. Punkte: Zeltsch/Fischer, Artz/Hohmann, Zeltsch (2), Dudziak (2), Artz (2), Fischer.

Info: Der TuS 08 Rheinberg II hat seine Partie gegen beim MTV Rheinwacht Dinslaken II kurzfristig auf den 8. März verschoben.

