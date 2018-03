später lesen Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Bayern bestätigt Kopftuchverbot auf der Richterbank FOTO: dpa, shp htf FOTO: dpa, shp htf 2018-03-07T14:34+0100 2018-03-07T14:46+0100

Das Kopftuchverbot für muslimische Rechtsreferendarinnen in Bayern ist nach einem Urteil des dortigen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) zulässig. Die VGH-Richter hoben am Mittwoch in München eine frühere Entscheidung des Augsburger Verwaltungsgerichts auf.

