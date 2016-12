Die Trauer ist groß nach dem Tod von Schauspielerin Carrie Fisher. Zahlreiche Prominente aus Hollywood würdigten die mit den "Star Wars"-Filmen berühmt gewordene 60-Jährige, darunter der Schöpfer der Reihe, George Lucas, und Schauspielstar Harrison Ford.

Ford hatte an der Seite von Fisher ("Prinzessin Leia") die Figur Han Solo verkörpert. "Carrie war einzigartig, brillant, originell. Lustig und emotional furchtlos", sagte er.

Harrison Ford on the passing of Carrie Fisher. #RIPCarrieFisher pic.twitter.com/Ze1i4rw0NJ — Thank You Carrie 💕 (@starwarstuff) December 27, 2016

Mark Hamill, der als Luke Skywalker in den ersten drei "Star Wars"-Filmen mit Fisher vor der Kamera stand, schrieb auf Twitter, dass er niedergeschmettert sei und keine Worte finde.

Auch andere Mitglieder der "Star Wars"-Crew, die mit Fisher zusammengearbeitet haben, trauern öffentlich im Internet, unter anderem Anthony Daniels, der in der Rolle des "Star Wars"-Roboters C-3PO berühmt wurde. An Heiligabend twitterte er noch, dass er sich zu Weihnachten wünsche, die "Prinzessin" werde nach ihrem Herzinfarkt schnell genesen – doch dem war nicht so. "Ich bin sehr, sehr traurig", schreibt Daniels nach ihrem Tod.

I thought I had got what I wanted under the tree. I didn't. In spite of so many thoughts and prayers from so many. I am very, very sad. — Anthony Daniels (@ADaniels3PO) December 27, 2016

Auch der Schauspieler Peter Mayhew, der den Wookiee Chewbacca spielte, äußerte sich via Twitter: "Carrie war das strahlendste Licht in jedem Raum, den sie betrat."

There are no words for this loss. Carrie was the brightest light in every room she entered. I will miss her dearly. pic.twitter.com/GgIeYGeMt9 — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) December 27, 2016

Dave Prowse alias Darth Vader trauert ebenso auf Twitter wie sein Schauspielkollege Billy Dee Williams, der in "Star Wars" den Lando Calrissian verkörperte. Williams schrieb: "Die Macht wird niemals mehr die selbe sein."

I am extremely sad to learn of Carrie's passing. She was wonderful to work with. Condolences to her friends, family & fans around the world. pic.twitter.com/DGRYQYPZgO — DARTH VADER (@isDARTHVADER) December 27, 2016

Schauspieler Stephen Fry war mit Carrie Fisher befreundet und postete bei Twitter ein Bild mit den drei Gegenständen, die ihm die Schauspielerin zuletzt geschenkt hatte. "Sie liebte es, einem die merkwürdigsten und wahllos dümmsten Geschenke zu machen", witzelt er.

She loved to give one the oddest and most randomly silly presents. These are the last three things she gave me. #CarrieFisher pic.twitter.com/qmI7YWqlZ6 — Stephen Fry (@stephenfry) December 27, 2016

Fisher starb vier Tage nach einem medizinischen Notfall während eines Fluges. Mehrere Medien berichteten, es habe sich dabei um einen Herzinfarkt gehandelt. Fisher hinterlässt eine Tochter, ihre Mutter und einen Bruder.

(ap/jeku)