später lesen Frankfurt/Abu Dhabi Neue Fusionspläne von Air Berlin und Lufthansa Teilen

Twittern







Die Pläne für eine Zusammenführung von Air Berlin mit dem Lufthansa-Ableger Eurowings nehmen konkretere Form an. Laut "Spiegel" diskutiert der Hauptinhaber von Air Berlin, die arabische Fluggesellschaft Etihad, das knapp 30-prozentige Paket an Air Berlin in Aktien von Lufthansa zu tauschen. Air Berlin würde dann Teil von Eurowings.