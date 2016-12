später lesen Berlin Rotes Kreuz ruft zu Spenden auf: In Aleppo fehlt alles Teilen

Twittern







Der Chef des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Rudolf Seiters hat zu mehr Spenden für Syrien aufgerufen. "In Syrien, nicht nur in Aleppo, ist die Zivilbevölkerung weiterhin massiv auf Hilfe angewiesen", sagte Seiters unserer Redaktion. "Die Lage ist katastrophal. Es fehlt praktisch an allem." Von Saskia Nothofer und Eva Quadbeck