Ankara: Tumult um Wort "Völkermord" im türkischen Parlament

2017-01-18T17:46+0100 2017-01-19T08:23+0100

Erbittert ringt das türkische Parlament in diesen Tagen um die Zukunft des Landes, doch es gibt in der Verfassungsdebatte um die Einführung des Präsidialsystems auch Augenblicke der Einigkeit. Als zum Beispiel der armenischstämmige Abgeordnete Garo Paylan vor der Abschaffung der parlamentarischen Demokratie warnen wollte, brüllten die Abgeordneten aller Parteien außer Paylans HDP den Armenier nieder - weil er das Wort "Völkermord" erwähnte. Pünktlich zum zehnten Jahrestag der Ermordung des armenischen Journalisten Hrant Dink beantwortete die Volksvertretung damit die Frage, welche Fortschritte die Türkei im Umgang mit der Vergangenheit gemacht haben mag. Dink war am 19. Januar 2007 in Istanbul erschossen worden, weil er sich für eine Aufarbeitung der osmanischen Massaker an den Armeniern ab 1915 eingesetzt hatte.