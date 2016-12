später lesen Ex-Chelsea-Star ist Darts-Fan Lampard erobert das "Ally Pally" FOTO: dpa FOTO: dpa Teilen

Twittern





2016-12-20T15:39+0100 2016-12-20T15:45+0100

Der ehemalige englische Nationalspieler und Chelsea-Profi Frank Lampard ist Darts-Fan. Das verriet der Champions-League-Sieger von 2012 der dpa. "Darts macht mir Spaß. Ich schau mir das sehr gern im Fernsehen an und spiele auch ab und zu in meiner Freizeit", sagte er am Montag bei der Darts-Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace.