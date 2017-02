später lesen Red Bull Air Race Weltmeister Dolderer nur Vierter in Abu Dhabi Teilen

Weltmeister-Pilot Matthias Dolderer (Tannheim) hat beim Auftaktrennen der Red-Bull-Air-Race-WM in Abu Dhabi den Sieg verpasst. Der 46-Jährige kassierte im Final4 eine Zeitstrafe von zwei Sekunden wegen eines falschen Winkels im Gate und musste sich mit Platz vier begnügen. Mit seiner Nettozeit hätte er Rang zwei belegt. Den Sieg sicherte sich erstmals in seiner Karriere der Tscheche Martin Sonka. "Das war schade, es hätte locker zu Platz zwei gereicht", sagte Dolderer: "Aber es war insgesamt eine gute Woche. Wir haben gesehen, dass wir vom Speed her vorne dabei sind. Wir schauen jetzt nach vorne und sind zuversichtlich für das Rennen in San Diego." Dort steht am 15. und 16. April der zweite WM-Lauf auf dem Programm. Insgesamt zählt der diesjährige Kalender acht Stationen.